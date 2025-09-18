TAP Air Portugal führt neue Airspace-Kabine ein

TAP Air Portugal hat die neue Airspace-Kabine offiziell in Betrieb genommen. Der erste A321neo mit dem Namen António Sérgio absolvierte vergangenen Freitag seinen Erstflug zwischen Lissabon und Warschau. Die Airline plant, bis 2029 insgesamt 20 Flugzeuge mit der neuen Kabinengeneration – zehn A320neo und zehn A321neo – in ihre Flotte aufzunehmen.

Neue Standards - mehr Komfort

Die neue Kabine biete Passagieren spürbare Verbesserungen beim Komfort: Die XL-Gepäckfächer verfügen über 37% mehr Volumen und ermöglichen die vertikale Verstauung von bis zu acht Taschen pro Fach. In der A320neo-Kabine finden so rund 130 Handgepäckstücke Platz, im A321neo bis zu 194. Darüber hinaus sorgt eine individuell einstellbare LED-Umgebungsbeleuchtung für eine angenehmere Atmosphäre während aller Flugphasen. Auch die Barrierefreiheit wurde verbessert: Die Toiletten sind größer und mit Braille-Beschriftung ausgestattet. Damit setzt TAP verstärkt auf Inklusion für PassagierInnen mit Sehbehinderungen.

Neben dem gesteigerten Stauraum punktet die neue Kabine auch durch funktionales Design mit klaren Linien. Alle Sitze des neuen A321neo sind mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen ausgestattet. Insgesamt bietet das Flugzeug Platz für 221 Passagiere – 102 davon in der Business- und Economy-Extra-Klasse sowie 119 in der Economy.

Weitere Informationen zur Airline und zur neuen Kabine unter www.flytap.com (red)