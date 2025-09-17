Neue Themenkreuzfahrt von nicko cruises im Mittelmeer 2026

Vom 4. bis 17. April 2026 erleben Reisegäste an Bord der Vasco da Gama eine abwechslungsreiche Route durch das westliche Mittelmeer. Die Reise startet in Athen und führt über kulturell bedeutende Häfen in Griechenland, Italien, Frankreich und Spanien bis nach Málaga an der Costa del Sol. Auf dem Fahrplan stehen unter anderem Katakolon, Korfu, Syrakus, Sorrent, Rom, Florenz, Genua, Marseille, Barcelona und Valencia.

Begleitet wird die Kreuzfahrt von Tim Frühling, bekannt als TV- und Radiomoderator sowie als Autor zahlreicher Kriminalromane. Während der Seetage sorgt er mit Lesungen, persönlichen Einblicken in die Medienwelt und unterhaltsamen Gesprächen für kulturelle Impulse und ein abwechslungsreiches Bordprogramm.

Angebote & Services an Bord

Die Vasco da Gama bietet Platz für rund 1.000 Gäste und präsentiert sich als klassisch-elegantes Kreuzfahrtschiff mit vielseitigem Angebot. In fünf Restaurants und sieben Bars ist für kulinarische Vielfalt gesorgt – von Buffet über À-la-carte-Service bis hin zu Spezialitätenrestaurants. Großzügige Außen- und Wellnessbereiche, ein beheizbarer Pool, Fitnessangebote sowie ein Jogging-Deck laden zur aktiven Erholung ein. Für die passende Unterkunft stehen 15 Kabinenkategorien zur Auswahl – von Innen- und Außenkabinen bis hin zu geräumigen Suiten mit bis zu 102 m² Fläche.

