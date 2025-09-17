Kneissl Touristik: Facettenreiche Afrika-Reisen von Nord bis Süd

Im neuen Katalog „Herbst-Winter-Frühling 2025/26“ präsentiert Kneissl Touristik eine Vielzahl sorgfältig ausgearbeiteter Afrikareisen. Den Anfang macht Nordafrika: Besonders gefragt sind die Marokko-Reisen, etwa die 12-tägige Rundreise „Impressionen“ mit Königsstädten, Dadestal und den Dünen von Erg Chebbi (Oktober sowie März bis Mai 2025). Wer Marrakesch intensiver erleben möchte, findet mit der 5-tägigen Städtereise inklusive Ausflügen ins Ourika-Tal und nach Imlil (auch zu André Hellers Anima-Garten) ein ideales Kurzprogramm um Silvester oder ab Februar 2025. Weitere Optionen sind „Marokko intensiv“ (15 Tage) sowie „Marokkanische Königsstädte“ (8 Tage) mit Terminen im Herbst, zu Silvester und im Frühjahr 2026.

Tunesien zeigt sich mit einer 10-tägigen StudienErlebnisReise in archäologischer und landschaftlicher Vielfalt – u.a. mit der Seldja-Schlucht, dem Chott el-Djerid und Berberdörfern. Auch Algerien ist wieder buchbar – mit zwei Schwerpunkten: Kulturreisen zu römischen Ausgrabungen und Oasen (November 2025, März 2026) sowie Wüstenexpeditionen ins Tassili n'Ajjer, das Hoggar-Gebirge oder die Oase Iherir mit Eseltrekking (Termine von November bis März 2026).

Ägypten punktet mit zwei unterschiedlichen Routen: Die 11-tägige Reise „Faszination Ägypten“ führt über Land von Kairo bis Assuan und inkludiert Abu Simbel (Februar 2026), während das Programm „Naturwunder der Libyschen Wüste“ mit Zeltnacht unter Sternenhimmel besonderen Erlebnischarakter bietet. Neu ist eine Städtereise nach Kairo im Februar und März 2026.

Ost- und Zentralafrika: Kultur und Natur

Für Ostafrika bzw. Äthiopien stehen ebenfalls zwei Routen bereit: Im Norden warten Paläste und frühchristliche Kirchen, im Süden das Omo-Delta mit seiner faszinierenden ethnischen Vielfalt. Beide Reisen werden zwischen Oktober 2025 und April 2026 angeboten.

Safari-LiebhaberInnen finden in Malawi (Liwonde NP) und Sambia (South Luangwa NP) noch weitgehend unberührte Tierparadiese (November 2025). Das Gorilla-Tracking in Uganda ist für viele ein Lebenstraum – buchbar zu Weihnachten 2025. Klassische Safaris in Kenia und Tansania sind ebenfalls vertreten. In Tansania beginnt im Februar 2026 die große Tiermigration in der Südserengeti. Madagaskar wird ab November 2025 mit Reisen in den authentischen Norden und Besuchen in Nationalparks angeboten – Inselabenteuer inklusive.

West- und Südafrika: Wandern und Wildnis

Die 12-tägige Kapverden-Wanderreise (Jänner 2026) mit geologischer Fachreiseleitung richtet sich speziell an aktive Gäste. Senegal/Gambia bieten Tierbeobachtung abseits der Touristenpfade (Februar 2026), und Togo-Benin-Ghana fasziniert mit traditionellen Festen wie dem Voodoo-Festival im Jänner und dem Yam-Festival (März–August 2026). Auch Angola ist wieder im Programm - für Naturerlebnisse im September 2026.

Im Süden erwartet Reisende ein Klassiker: die 19-tägige Große Südafrika Rundreise oder – bei weniger Zeit – die 12-tägige „Höhepunkte“-Reise, jeweils zwischen Oktober und März 2026. Die Frühlingsblüte im Namaqua-Land (August 2026) zählt zu den eindrucksvollsten Naturereignissen.

Namibia begeistert mit spektakulären Landschaften und kann mit dem Chobe-Nationalpark in Botsuana sowie den Viktoriafällen in Simbabwe kombiniert werden (Oktober bis Mai 2026). Auch reine Botsuana-Reisen mit Okavango-Delta und Chobe NP (November und Juni 2026) stehen zur Auswahl.

Vielfalt mit Qualität

Alle Reisen tragen die Qualitätssignatur von Kneissl Touristik: kompetente ReiseleiterInnen, gut gewählte Reisezeiten und durchdachte Routen mit kulturellem und naturkundlichem Anspruch. Der aktuelle Afrika-Überblick ist im Katalog „Herbst-Winter-Frühling 2025/26“ zu finden, der neue Fernreisen-Katalog 2026 erscheint Ende November.

Weitere Informationen und Details zu allen Reiseterminen unter: www.kneissltouristik.at (red)