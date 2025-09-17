"Beyond"-Aktion: Turkish Airlines bietet Sondertarife ab Österreich

Turkish Airlines hat zum 9. September 2025 die Kampagne „Beyond“ gestartet, die noch bis zum 29. September 2025 läuft. Im Aktionszeitraum können Flüge mit Sonderkonditionen gebucht werden, die im Reisezeitraum vom 1. November 2025 bis 30. Mai 2026 gelten. Die Aktion richtet sich an Reisende aus Mittel- und Nordeuropa und umfasst Angebote zu Destinationen in Afrika, dem Nahen Osten und Fernostasien. Istanbul ist dabei die zentrale Drehscheibe, die die Kontinente miteinander verbindet. Mit der Kampagne unterstreicht Turkish Airlines ihr Ziel, die Konnektivität zwischen Europa, Türkiye und darüber hinaus weiter zu stärken.

Kombinierte Angebote und Reisebeispiele

Neben den Flugangeboten umfasst die „Beyond“-Kampagne auch spezielle Pakete unter dem Namen Turkish Airlines Holidays. Diese kombinieren Flüge mit maßgeschneiderten Urlaubserlebnissen an den jeweiligen Reisezielen. Für Buchungen ab 1500 EUR kann mit dem Aktionscode EARLY150 ein Rabatt von 150 EUR geltend gemacht werden.

Beispielverbindungen ab Österreich:

Wien (VIE) – Colombo (CMB) Fr., 24. April – Sa., 09. Mai ab 587 EUR

Wien (VIE) – Malé (MLE) Do., 26. Februar – Fr., 06. März ab 647 EUR

Salzburg (SZG) – Hanoi (HAN) Mi., 26. November – Mi., 03. Dezember 572 EUR

Salzburg (SZG) – Bangkok (BKK) Sa., 23. Mai – Mi., 27. Mai ab 501 EUR

Weitere Details zu Zielen, Preisen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.turkishairlines.com (red)