travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

news | flug

"Beyond"-Aktion: Turkish Airlines bietet Sondertarife ab Österreich


Turkish Airlines
Turkish Airlines bietet Reisenden aus Mittel- und Nordeuropa, darunter auch aus Österreich, Sonderpreise für Flüge zu ausgewählten Zielen weltweit.

Turkish Airlines hat zum 9. September 2025 die Kampagne „Beyond“ gestartet, die noch bis zum 29. September 2025 läuft. Im Aktionszeitraum können Flüge mit Sonderkonditionen gebucht werden, die im Reisezeitraum vom 1. November 2025 bis 30. Mai 2026 gelten. Die Aktion richtet sich an Reisende aus Mittel- und Nordeuropa und umfasst Angebote zu Destinationen in Afrika, dem Nahen Osten und Fernostasien. Istanbul ist dabei die zentrale Drehscheibe, die die Kontinente miteinander verbindet. Mit der Kampagne unterstreicht Turkish Airlines ihr Ziel, die Konnektivität zwischen Europa, Türkiye und darüber hinaus weiter zu stärken.

Kombinierte Angebote und Reisebeispiele

Neben den Flugangeboten umfasst die „Beyond“-Kampagne auch spezielle Pakete unter dem Namen Turkish Airlines Holidays. Diese kombinieren Flüge mit maßgeschneiderten Urlaubserlebnissen an den jeweiligen Reisezielen. Für Buchungen ab 1500 EUR kann mit dem Aktionscode EARLY150 ein Rabatt von 150 EUR geltend gemacht werden.

Beispielverbindungen ab Österreich:
  • Wien (VIE) – Colombo (CMB) Fr., 24. April – Sa., 09. Mai ab 587 EUR
  • Wien (VIE) – Malé (MLE) Do., 26. Februar – Fr., 06. März ab 647 EUR
  • Salzburg (SZG) – Hanoi (HAN) Mi., 26. November – Mi., 03. Dezember 572 EUR
  • Salzburg (SZG) – Bangkok (BKK) Sa., 23. Mai – Mi., 27. Mai ab 501 EUR

Weitere Details zu Zielen, Preisen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.turkishairlines.com (red)


  turkish airlines, airline, flug, fluggesellschaft, flugangebot, buchungsaktion, flugbuchung, beyond, angebots-offensive

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

