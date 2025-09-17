| news | reisebüro
Expedia TAAP startet September-Aktion
ReiseberaterInnen profitieren bei der neuen Buchungspromotion von exklusiven Hotelangeboten weltweit – mit Rabatten ab 25%.
Expedia TAAP, das Partnerprogramm der Expedia Group für Reisebüros, hat im September 2025 eine neue Buchungspromotion gestartet. Im Rahmen der Aktion erhalten ReiseberaterInnen bis zu 25% Rabatt oder mehr auf tausende Hotels weltweit, darunter auch ausgewählte VIP Access-Unterkünfte. Die Aktion richtet sich exklusiv an TAAP-PartnerInnen und läuft noch bis 20. Oktober 2025. Buchbar sind Reisen mit Abreise bis einschließlich 31. März 2026.
Teilnehmende Hotels sind unter anderem das Park Lane New York, Hotel Zena Washington DC und das Viceroy Washington DC. Die Auswahl umfasst gefragte Städtedestinationen ebenso wie klassische Ferienregionen – ideal, um KundInnen in den Herbst-, Winter- und Semesterferien attraktive Angebote zu machen.
Unterstützung zur Hauptbuchungszeit
Die September-Aktion fällt laut Expedia TAAP bewusst in einen der buchungsstärksten Monate des Jahres. Damit sollen ReiseberaterInnen gezielt dabei unterstützt werden, das Umsatzpotenzial in der bevorstehenden Feriensaison auszuschöpfen.
Expedia TAAP bietet seinen PartnerInnen Zugriff auf ein breites Portfolio mit mehr als drei Millionen Unterkünften, rund 170.000 Aktivitäten, 110 Mietwagenanbietern und 500 Fluggesellschaften. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Tools, darunter ein virtueller Assistent für Selfservice-Vorgänge sowie ein Live-Chat mit geschultem Kundendienstpersonal.
Weitere Informationen unter: www.expediataap.com (red)
