UFO erklärt Verhandlungen mit Lufthansa für gescheitert

Bei der Lufthansa verschärft sich der Tarifstreit: Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat die Gespräche mit dem Management der AUA-Mutter für beendet erklärt. Betroffen ist das Kabinenpersonal von Lufthansa, Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Discover Airlines. Eine einheitliche tarifliche Lösung sei nicht in Sicht, so die Gewerkschaft.

„Nun bleibt uns nur, klassische Gewerkschaftsarbeit zu machen: Airline für Airline, Tarifvertrag für Tarifvertrag“, sagte UFO-Vorsitzender Joachim Vázquez Bürger. Seit März 2024 habe man den Dialog gesucht – ohne Ergebnis. Besonders kritisiert werden laut UFO die Arbeits- und Vergütungsbedingungen bei den jüngeren Tochtergesellschaften Lufthansa City Airlines und Discover Airlines, die als „inakzeptabel“ bezeichnet werden.

Auch Piloten drohen mit Arbeitskampf

Parallel zum Konflikt mit dem Kabinenpersonal bahnt sich auch bei den PilotInnen der Lufthansa ein möglicher Streik an. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat eine Urabstimmung eingeleitet, die noch bis 30. September läuft. Abgestimmt wird über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Frachttochter Lufthansa Cargo.

Im Mittelpunkt der Forderungen stehen betriebliche Altersvorsorgen: Die VC verlangt höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Rentenfonds für rund 4.800 PilotInnen. Kommt es zu keiner Einigung, könnten neue Streiks folgen. (APA / red)