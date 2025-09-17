| news | adabei» reisebüro
schauinsland-reisen setzt auf neues After-Work-Format
Mit dem neuen Eventformat „Network, Wine & Dine“ bringt schauinsland-reisen AgenturpartnerInnen in entspannter Atmosphäre an einen Tisch – für persönlichen Austausch, kulinarischen Genuss und intensives Networking.
Mit „Network, Wine & Dine“ hat schauinsland-reisen ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, bei dem Genuss auf gute Gespräche trifft. Die ersten beiden Events fanden am 9. September in St. Valentin (NÖ) und am 10. September in Ellmau (Tirol) statt. Gastgeberinnen waren Katharina Larch und Tatjana Pauls vom Key Account-Team Österreich.
Die Abende boten Raum für persönlichen Dialog, einen Rückblick auf die Sommersaison sowie Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Bei hochwertiger Kulinarik und ausgewählten Getränken entstand eine offene Gesprächsatmosphäre, die nicht nur dem Informationsaustausch diente, sondern auch das Miteinander im Netzwerk stärken sollte.
Zeit für persönliche Gespräche
„Gerade im hektischen Arbeitsalltag kommt das persönliche Gespräch oft zu kurz“, sagt Katharina Larch. Umso mehr hätten die beiden Abende gezeigt, wie wertvoll echte Begegnungen sind. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen und den Kontakt zum Vertriebsteam von schauinsland-reisen zu intensivieren.
Neben Informationen zu Produktneuheiten und Markttrends standen auch praxisnahe Themen aus dem Reisebüroalltag auf der Agenda. Das Format soll künftig fortgesetzt werden und regelmäßig Raum für Austausch, Vernetzung und Rückmeldung bieten. (red)
