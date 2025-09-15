G Adventures: Rekordjahr mit starkem Wachstum aus DACH

G Adventures, Anbieter für nachhaltige Erlebnisreisen in kleinen Gruppen, blickt auf ein Rekordjahr zurück. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 (01.08.2024–31.07.2025) wuchs der weltweite Umsatz um 20%, in Europa um 7%. Besonders erfreulich fiel die Entwicklung im Juli aus: In Österreich stiegen die Buchungen um 43%, in der Schweiz um 51% und in Deutschland um 14%. Damit zählt die DACH-Region zu den dynamischsten Wachstumsmärkten.

Das Rekordergebnis geht einher mit der größten Produktoffensive in der 35-jährigen Geschichte des Unternehmens. Mehr als 300 neue Touren wurden eingeführt, das Gesamtportfolio umfasst nun über 1.000 Reisen weltweit. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich auch im Net Promoter Score (NPS) wider, der branchenweit überdurchschnittliche 78 Punkte erreichte – bei Expeditionsreisen sogar 91.

Neue Reisearten: „Solo-ish“ und „Geluxe“

Zwei neue Reisearten standen 2024/25 im Fokus: Solo-ish richtet sich an Alleinreisende, die in der Gruppe unterwegs sein möchten. Die Nachfrage – insbesondere von Frauen (75%) mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren – übertraf alle Erwartungen. Zu den beliebtesten Zielen zählen Marokko, Vietnam, Griechenland und China.

Geluxe kombiniert aktive Reisen mit gehobener Unterkunft, lokaler Kulinarik und Community-Erlebnissen. Innerhalb von sechs Monaten wurde sie zur umsatzstärksten Neueinführung der letzten drei Jahre. Besonders gefragt sind Touren in Marokko, Vietnam, Ägypten, Ecuador und Mexiko.

Impact & Innovation

Neben dem kommerziellen Erfolg setzt G Adventures weiterhin Maßstäbe für gemeinwohlorientierten Tourismus - so wurden im Rahmen von sozialen Initiativen:

1,9 Mio. Bäume im Rahmen der „Trees for Days“-Initiative gepflanzt

18 neue Gemeindetourismus-Projekte gestartet

300.000 USD Spenden für den Gemeindetourismus gesammelt

und die Kooperation mit National Geographic wurde bis 2035 verlängert

(red)