Explora Journeys: Debüt in Asien und neue Highlights für 2027/28

Explora Journeys, die Luxus-Lifestyle-Marke der MSC Group, hat ihre Journeys Collection 2027/28 vorgestellt – ein vielseitiges Portfolio an Erlebnissen auf fünf Kontinenten. Im Fokus stehen des Programms stehen dabei die ersten Asien-Routen der Marke sowie das Debüt der Explora V, die ab Dezember 2027 unter anderem durch das Mittelmeer, das Rote Meer und die Arabische Halbinsel kreuzt.

Erstmals in Asien unterwegs

Asien rückt in den Mittelpunkt, wenn die Explora III zu den ersten Reisen der Marke durch die Region aufbricht. Im Rahmen von 28 intensiven Reisen wird das Schiff 47 Destinationen in Japan, Südkorea, China, Vietnam, Thailand, Kambodscha, Malaysia, Indonesien und Singapur anlaufen. Diese Reisen sind sorgfältig konzipiert, um die beeindruckende Vielfalt und das reiche Erbe Asiens zu präsentieren – von seinen leuchtenden Metropolen über spirituelle Zentren bis hin zu idyllischen Küstenparadiesen. Auch das Timing überzeugt: Die Reisen sind auf besondere Jahreszeiten wie die Kirschblüte in Japan abgestimmt und inkludieren Events wie das chinesische Neujahr an Bord.

Explora V startet im Mittelmeer

Die neue Explora V wird im Dezember 2027 getauft und startet dann mit einer exklusiven Mittelmeer-Saison zur ruhigen Reisezeit. In 27 Häfen in neun Ländern erleben Gäste kulturelle Tiefe ohne Hochsaison-Trubel – etwa in Istanbul, Salerno, Dubrovnik oder Cagliari. Ein Höhepunkt der Saison wird Silvester in Neapel sein, wo Gäste an Bord der Explora V das legendäre Feuerwerk der Stadt vom Meer aus erleben – ein glanzvoller Start ins neue Jahr.

Anschließend führt die Route der Explora V über das Rote Meer und die Arabische Halbinsel, gemeinsam mit der Explora I. Die luxuriösen Reisen bieten Zugang zu UNESCO-Welterbestätten wie Petra, Luxor oder AlUla sowie eindrucksvollen Städten wie Dschidda, Maskat oder Dubai. Mehrere Übernachtaufenthalte ermöglichen intensive kulturelle Erlebnisse – etwa zu Silvester in Dubai.

Karibik, Mittelamerika & Amazonas

Gleichzeitig sind die Explora II und Explora IV in der Karibik, Mittelamerika und Südamerika unterwegs. Auf dem Programm stehen u. a. 51 Destinationen in 30 Ländern, darunter Premieren wie Port Antonio (Jamaika) oder Klassiker wie Jost Van Dyke. Natur- und Kulturerlebnisse zwischen Regenwald, Vulkanen, Maya-Stätten und Amazonasgemeinden bieten ein abwechslungsreiches Portfolio für Entdecker. Beide Schiffe werden Silvester dann vor der Küste von San Juan feiern und ihren Gästen damit einen Logenplatz für das berühmte Feuerwerk der Insel bieten.

