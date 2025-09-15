Rax-Seilbahn startet in die Herbstsaison

Auf den Spuren der „Rax-Hexe“, mystische Kräuterkunde, ein musikalisches Frühstück im Sonnenaufgang, Konzertabende oder festliche Kulinarik im Raxalpenhof – die Raxalpe präsentiert sich im Herbst traditionell in Höchstform. Hinauf geht es in rund acht Minuten mit der Rax-Seilbahn, die von der Familie Scharfegger betrieben wird. Jährlich bringt sie rund 200.000 Wander- und NaturfreundInnen bequem in die faszinierende Bergwelt.

Start in die Herbstsaison

Nach einem wetterbedingt durchwachsenen Juli verzeichnete das Seilbahnunternehmen im August wieder ein leichtes Gästeplus. „Dieses positive Stimmungsbild nehmen wir gerne mit in die Herbstsaison“, so Geschäftsführer Bernd Scharfegger. Die Rax-Seilbahn ist Träger der Gütesiegel TOP-Ausflugsziel und Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen und setzt bei Angebot und Betrieb auf hohe Qualität und Nachhaltigkeit – unter anderem mit Anreiseempfehlungen per Öffis, dem interaktiven Erlebnisraum „Pioniere & Freigeister“ sowie regionaler Kulinarik im Raxalm-Berggasthof und Ottohaus.

Herbst-Events im Überblick

Zum Saisonauftakt finden auch heuer wieder mehrere Veranstaltungen statt:

Sonnenaufgangsfrühstück mit Musik: 28. September 2025, 07:00–10:00 Uhr - Sonderfahrt mit der Seilbahn, Prosecco-Empfang, Frühstücksbuffet & Live-Musik auf der Panoramaterrasse. Preis: 79 EUR / Kinder 39,50 EUR

Kräuterwanderung „Auf den Spuren der Rax-Hexe“: 4. Oktober 2025, 13:00–16:00 Uhr - Geführte Tour vom Raxalm-Berggasthof zum Ottohaus mit Fokus auf Almkräuter und Raxblumen. Preis: 35 EUR / Kinder 17 EUR

Moonlight-Swing mit Buffet & Konzert: 17. Oktober 2025 ab 18:00 Uhr - Bergfahrt, regionales Schmankerlbuffet & Swingkonzert der Babenberger Bigband „B4“. Preis: 89 EUR / Kinder 44,50 EUR

Scharfegger’s Genießerabend-Special: 8. November 2025 ab 18:00 Uhr - Kulinarik rund um Weidegans & Kürbis im Raxalpenhof, musikalisch begleitet von Lucky Dean Luciano. Preis: 59 EUR

Weitere Informationen unter: www.raxalpe.com (red)