Troll Tours: Buchungswettbewerb für Havila Voyages
Reisebüros, die bis 15. November 2025 eine Havila-Postschiffreise buchen, haben die Chance, eine 6-tägige Seereise entlang der norwegischen Küste zu gewinnen – inklusive Flug und Hotel.
Troll Tours ruft zu einem neuen Buchungswettbewerb für Agents auf: Wer zwischen dem 15.09. und 15.11.2025 eine Havila Voyages Postschiffreise mit mindestens fünf Übernachtungen bei Troll Tours bucht, nimmt automatisch an der Verlosung einer 6-tägigen Reise auf Kurs Süd von Kirkenes nach Bergen teil.
Die Teilnahme ist einfach: Die Buchungsnummer muss bis spätestens 19.11.2025 per E-Mail an info@trolltours.de übermittelt werden. Jede Buchung gilt als ein Los – unabhängig davon, ob sie aus dem aktuellen Troll Tours Katalog oder individuell erstellt wurde.
Gewinn: Seereise für 2 Personen
Der Gewinn beinhaltet eine Havila Voyages Postschiffreise für zwei Personen in einer Superior-Außenkabine inklusive Vollpension. Ebenfalls enthalten sind die Fluganreise, Flughafentransfers sowie je eine Hotelübernachtung in Kirkenes und Bergen.
Parallel zum Wettbewerb läuft auch die aktuelle Buchungskampagne von Havila Voyages: Für Reisen im Zeitraum 01.01.2026 bis 30.04.2027 profitieren KundInnen von Frühbucherrabatten und Bordguthaben von bis zu 4.000 NOK.
Die Gewinnerbenachrichtigung erfolgt per E-Mail bis spätestens 19.12.2025. (red)
