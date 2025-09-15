| news | veranstalter» reisebüro
Botros Tours: Neue Version des Klassikers "Märchenhaftes Sultanat"
Die bewährte Rundreise „Märchenhaftes Sultanat“ wurde überarbeitet und um neue Programmpunkte erweitert. Ab November 2025 startet die Reise im aktualisierten Format.
Der österreichische Reiseveranstalter Botros Tours präsentiert eine optimierte Version seines beliebten Oman-Programms „Märchenhaftes Sultanat“. Die achttägige Zubucherreise startet in Muscat und führt über landschaftliche und kulturelle Höhepunkte wie das Wadi Shab, die Wahiba-Wüste, das Bergdorf Misfat al Abriyeen sowie den Jebel Shams – den höchsten Berg des Landes.
Neu im Reiseverlauf sind unter anderem zusätzliche Besichtigungspunkte und ein spätes Tageszimmer am letzten Tag. Auch das Erlebnischarakter der Reise wurde weiter vertieft – etwa durch den Besuch bei einer omanischen Familie oder durch geführte Spaziergänge in traditionellen Lehmdörfern.
Neue Termine und erweiterter Komfort
Die Reise ist mit Abflügen zwischen 1. November 2025 und 25. April 2026 buchbar. Der Preis pro Person im Doppelzimmer startet ab 2.425 EUR. Im Paket inkludiert sind Linienflüge mit Etihad Airways oder Turkish Airlines, Halbpension, Transfers, Eintritte sowie ein Mittagessen bei einer Familie im Landesinneren.
Die Durchführung erfolgt in Kleingruppen ab 2 bis maximal 16 TeilnehmerInnen, begleitet von einer deutschsprachigen, qualifizierten Reiseleitung. Genächtigt wird in ausgewählten Mittelklassehotels und landestypischen Camps.
Weitere Details, aktuelle Termine und Buchungsmöglichkeiten unter: www.botrostours.at (red)
botros, botros tours, rundreise, oman, märchenhaftes sultanat, sultanat
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
15 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Hahnair: Gewinnspiel und TikTok-Start zum Hahnair Day 2025
Am 16. September feiert Hahnair...
G Adventures: Rekordjahr mit starkem Wachstum aus DACH
Mit zwei neuen Reisearten, starker...
Troll Tours: Buchungswettbewerb für Havila Voyages
Reisebüros, die bis 15. November...
Silversea führt neue Tarifoptionen ein
Für noch individuellere Kreuzfahrterlebnisse erweitert...
DRV warnt vor Folgen der Pauschalreise-Reform
Die geplante EU-Reform der Pauschalreiserichtlinie...