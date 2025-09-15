tip

Botros Tours: Neue Version des Klassikers "Märchenhaftes Sultanat"


Corniche of Muttrah in Maskat, Oman
Die bewährte Rundreise „Märchenhaftes Sultanat“ wurde überarbeitet und um neue Programmpunkte erweitert. Ab November 2025 startet die Reise im aktualisierten Format.

Der österreichische Reiseveranstalter Botros Tours präsentiert eine optimierte Version seines beliebten Oman-Programms „Märchenhaftes Sultanat“. Die achttägige Zubucherreise startet in Muscat und führt über landschaftliche und kulturelle Höhepunkte wie das Wadi Shab, die Wahiba-Wüste, das Bergdorf Misfat al Abriyeen sowie den Jebel Shams – den höchsten Berg des Landes.

Neu im Reiseverlauf sind unter anderem zusätzliche Besichtigungspunkte und ein spätes Tageszimmer am letzten Tag. Auch das Erlebnischarakter der Reise wurde weiter vertieft – etwa durch den Besuch bei einer omanischen Familie oder durch geführte Spaziergänge in traditionellen Lehmdörfern.

Neue Termine und erweiterter Komfort

Die Reise ist mit Abflügen zwischen 1. November 2025 und 25. April 2026 buchbar. Der Preis pro Person im Doppelzimmer startet ab 2.425 EUR. Im Paket inkludiert sind Linienflüge mit Etihad Airways oder Turkish Airlines, Halbpension, Transfers, Eintritte sowie ein Mittagessen bei einer Familie im Landesinneren.

Die Durchführung erfolgt in Kleingruppen ab 2 bis maximal 16 TeilnehmerInnen, begleitet von einer deutschsprachigen, qualifizierten Reiseleitung. Genächtigt wird in ausgewählten Mittelklassehotels und landestypischen Camps.

Weitere Details, aktuelle Termine und Buchungsmöglichkeiten unter: www.botrostours.at (red)


