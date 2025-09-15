| news | flug
Lufthansa: Konzernweite Steuerung für Kurz- und Mittelstrecken
Die Lufthansa Group stellt sich neu auf: Ab 2026 wird das Netzmanagement für Kurz- und Mittelstrecken zentral gesteuert.
Die Lufthansa Group plant einen umfassenden Umbau ihrer Konzernstruktur. Ab 1. Jänner 2026 soll das Streckennetz für Kurz- und Mittelstrecken zentral vom Konzern gesteuert werden – bislang galt dies nur für die Langstrecken. Betroffen sind die vier sogenannten "Drehkreuz-Airlines" Lufthansa, Austrian Airlines (AUA), Swiss und Brussels Airlines.
Ziel des Umbaus ist eine stärkere Koordination zwischen den Tochtergesellschaften, um die Effizienz, Profitabilität und Marktposition der Gruppe zu verbessern. Auch die IT-Bereiche der einzelnen Airlines sollen gebündelt werden. Die Verantwortung dafür übernimmt Technik-Vorständin Grazia Vittadini.
Kundenerlebnis bleibt Airline-Sache
Trotz der geplanten Zentralisierung bleiben bestimmte Bereiche weiterhin in der Zuständigkeit der einzelnen Airlines. Dazu zählen insbesondere das Kundenerlebnis – etwa das Bordprodukt, Catering, Lounges in den Heimatmärkten sowie der Service für FluggästInnen.
Auch die operative Steuerung der jeweiligen Flugbetriebe bleibt in der Hand der einzelnen Hub-Airlines. Damit will der Konzern sicherstellen, dass regionale Stärken erhalten bleiben und auf die spezifischen Bedürfnisse der Märkte eingegangen werden kann. (APA / red)
lufthansa, lh, flug, fluggesellschaften, kurstrecke, mittelstrecke, konzernumbau, airline, aua, austrian airlines
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
15 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Hahnair: Gewinnspiel und TikTok-Start zum Hahnair Day 2025
Am 16. September feiert Hahnair...
Air Corsica: Neue Flüge von Wien nach Korsika im Sommer 2026
Ab Frühsommer 2026 verbindet Air...
KLM und Air France starten Flug-Aktionen ab Wien
Die beiden Airlines KLM und...
Flughafen Wien mit neuem Passagierrekord im August 2025
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnet im August...
Wizz Air stellt Flüge ab Wien ein - Flughafen bedauert Entscheidung
Wizz Air zieht sich schrittweise...