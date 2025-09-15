Lufthansa: Konzernweite Steuerung für Kurz- und Mittelstrecken

Die Lufthansa Group plant einen umfassenden Umbau ihrer Konzernstruktur. Ab 1. Jänner 2026 soll das Streckennetz für Kurz- und Mittelstrecken zentral vom Konzern gesteuert werden – bislang galt dies nur für die Langstrecken. Betroffen sind die vier sogenannten "Drehkreuz-Airlines" Lufthansa, Austrian Airlines (AUA), Swiss und Brussels Airlines.

Ziel des Umbaus ist eine stärkere Koordination zwischen den Tochtergesellschaften, um die Effizienz, Profitabilität und Marktposition der Gruppe zu verbessern. Auch die IT-Bereiche der einzelnen Airlines sollen gebündelt werden. Die Verantwortung dafür übernimmt Technik-Vorständin Grazia Vittadini.

Kundenerlebnis bleibt Airline-Sache

Trotz der geplanten Zentralisierung bleiben bestimmte Bereiche weiterhin in der Zuständigkeit der einzelnen Airlines. Dazu zählen insbesondere das Kundenerlebnis – etwa das Bordprodukt, Catering, Lounges in den Heimatmärkten sowie der Service für FluggästInnen.

Auch die operative Steuerung der jeweiligen Flugbetriebe bleibt in der Hand der einzelnen Hub-Airlines. Damit will der Konzern sicherstellen, dass regionale Stärken erhalten bleiben und auf die spezifischen Bedürfnisse der Märkte eingegangen werden kann. (APA / red)