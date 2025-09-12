tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | schiff» reisebüro

Silversea führt neue Tarifoptionen ein


Silver Nova
Für noch individuellere Kreuzfahrterlebnisse erweitert die Luxusreederei ihr bewährtes All-inclusive-Konzept um „The Luxury of Choice“ mit drei neuen Tarifen.

Seit gestern, 11. September 2025, bietet Silversea seinen Gästen noch mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Reise: Mit drei neuen Tarifoptionen können KreuzfahrerInnen ihre Reise künftig noch flexibler und individueller planen. Das umfassende All-inclusive-Erlebnis an Bord bleibt dabei erhalten und wird um vielfältige Extras ergänzt.

Details zu den neuen Tarifen

Die neuen Tarifmodelle bieten unterschiedliche Vorteile und richten sich an verschiedene Reisebedürfnisse:

All-Inclusive Plus Tarif: Der umfassendste Tarif ermöglicht eine erstattungsfähige Anzahlung und inkludiert das Fare Guarantee Programm. Gäste erhalten je nach Kreuzfahrt ein Guthaben für Shore-Excursions, das flexibel für Landprogramme vor, während oder nach der Reise genutzt werden kann. Bei Expeditionsreisen sind spannende Landgänge, Zodiac-Touren, Fachvorträge und Inlandsflüge inklusive. Außerdem sind Hotelübernachtungen vor und nach der Kreuzfahrt enthalten – für ein rundum sorgloses Erlebnis.

All-Inclusive Tarif: Dieser Tarif ist für Hochseereisen verfügbar und beinhaltet die Möglichkeit, Landprogramme à la carte zu buchen. Eine nicht erstattungsfähige Anzahlung ist erforderlich.

Last-Minute Tarif: Für Buchungen innerhalb von fünf Monaten vor Abreise bietet dieser Tarif attraktive Preisvorteile. Er gilt für ausgewählte Hochsee- und Expeditionsreisen und erfordert eine nicht erstattungsfähige Anzahlung.

Mehr Auswahl an Landprogrammen

Parallel zur Tarifstruktur erweitert Silversea das Angebot an Landgängen mit neuen, sorgfältig kuratierten Erlebnisformaten: von Highlight Experiences zu ikonischen Sehenswürdigkeiten über exklusive Private Experiences bis hin zu mehrtägigen Overland Tours. Neu sind auch die „City Stays“ – Aufenthalte in zentral gelegenen Luxushotels vor oder nach der Kreuzfahrt in Städten wie Kopenhagen, Rom, Barcelona oder Athen.

Weitere Details zu den Tarifen unter: www.silversea.com

Einladung zu Online-Schulungen

Um Interessierte noch umfangreicher über die Neuerungen zu informieren, lädt Silversea noch im September zu Online-Präsentationen rund um die neuen Tarifoptionen und Änderungen im Buchungssystem RES2.0 ein:

  • 16. September 2025, 9:15 Uhr CET Special Silversea Announcement für den DACH-Raum - Zur Anmeldung
  • 17. September 2025, 12:00 Uhr CET Einführung der neuen Silversea Tarife und Änderungen im Buchungssystem RES2.0 - Zur Anmeldung
  • 29. September 2025, 21:30 Uhr CET Einführung der neuen Silversea Tarife und Änderungen im Buchungssystem RES2.0 (Wiederholung) - Zur Anmeldung 

(red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



