Silversea führt neue Tarifoptionen ein
Für noch individuellere Kreuzfahrterlebnisse erweitert die Luxusreederei ihr bewährtes All-inclusive-Konzept um „The Luxury of Choice“ mit drei neuen Tarifen.
Seit gestern, 11. September 2025, bietet Silversea seinen Gästen noch mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Reise: Mit drei neuen Tarifoptionen können KreuzfahrerInnen ihre Reise künftig noch flexibler und individueller planen. Das umfassende All-inclusive-Erlebnis an Bord bleibt dabei erhalten und wird um vielfältige Extras ergänzt.
Details zu den neuen Tarifen
Die neuen Tarifmodelle bieten unterschiedliche Vorteile und richten sich an verschiedene Reisebedürfnisse:
All-Inclusive Plus Tarif: Der umfassendste Tarif ermöglicht eine erstattungsfähige Anzahlung und inkludiert das Fare Guarantee Programm. Gäste erhalten je nach Kreuzfahrt ein Guthaben für Shore-Excursions, das flexibel für Landprogramme vor, während oder nach der Reise genutzt werden kann. Bei Expeditionsreisen sind spannende Landgänge, Zodiac-Touren, Fachvorträge und Inlandsflüge inklusive. Außerdem sind Hotelübernachtungen vor und nach der Kreuzfahrt enthalten – für ein rundum sorgloses Erlebnis.
All-Inclusive Tarif: Dieser Tarif ist für Hochseereisen verfügbar und beinhaltet die Möglichkeit, Landprogramme à la carte zu buchen. Eine nicht erstattungsfähige Anzahlung ist erforderlich.
Last-Minute Tarif: Für Buchungen innerhalb von fünf Monaten vor Abreise bietet dieser Tarif attraktive Preisvorteile. Er gilt für ausgewählte Hochsee- und Expeditionsreisen und erfordert eine nicht erstattungsfähige Anzahlung.
Mehr Auswahl an Landprogrammen
Parallel zur Tarifstruktur erweitert Silversea das Angebot an Landgängen mit neuen, sorgfältig kuratierten Erlebnisformaten: von Highlight Experiences zu ikonischen Sehenswürdigkeiten über exklusive Private Experiences bis hin zu mehrtägigen Overland Tours. Neu sind auch die „City Stays“ – Aufenthalte in zentral gelegenen Luxushotels vor oder nach der Kreuzfahrt in Städten wie Kopenhagen, Rom, Barcelona oder Athen.
Weitere Details zu den Tarifen unter: www.silversea.com
