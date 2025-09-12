| news | flug
KLM und Air France starten Flug-Aktionen ab Wien
Die beiden Airlines KLM und Air France präsentieren mit „Real Deal Days“ und „Rendez-vous Air France“ besondere Angebote für Reisende ab Wien.
KLM und Air France bieten Reisenden im Herbst attraktive Aktionen, mit denen sie ihre Reiseziele komfortabel und günstig erreichen können. KLM startet mit den „Real Deal Days“, Air France lädt zum „Rendez-vous Air France“ ein.
KLM Real Deal Days
KLM bietet vom 9. bis 29. September 2025 besondere Tarifaktionen für Flüge ab Wien an. Die „Real Deal Days“ ermöglichen es, ausgewählte Reiseziele zu besonders günstigen Preisen in Economy, Premium Comfort und Business Class zu entdecken. Passagiere können sich auf ergonomische Sitze in der Economy Class freuen und profitieren in den höheren Klassen von erweitertem Komfort und verbesserter Privatsphäre.
Das Angebot umfasst zahlreiche Reiseziele weltweit, von Familienurlaub bis Geschäftsreisen. Die Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren und enthalten teilweise Anschlussflüge. Es gelten die regulären Beförderungs- und Tarifbedingungen sowie Verfügbarkeiten.
Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten unter: www.realdealdays.klm.com
Rendez-vous Air France
Auch Air France lockt vom 9. bis 22. September 2025 mit attraktiven Angeboten auf Economy-Class-Flügen ab Wien. Unter dem Motto „Rendez-vous Air France“ stehen beliebte Destinationen wie Paris, Nordamerika, Mexiko, Asien sowie Karibik, Afrika und Südamerika im Fokus.
Die Reisezeiträume variieren je nach Ziel und reichen bis Mitte 2026. Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren und sind abhängig von Verfügbarkeit und Tarifbedingungen.
Detaillierte Informationen zu den Angeboten sowie Buchungsmöglichkeiten unter: wwws.airfrance.at (red)
