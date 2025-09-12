tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | hotel

Robinson kündigt sportliche Herbst-Events an


Robinson bietet auch die Trendsportart Padel
Robinson bietet Gästen im Herbst vielfältige Aktivprogramme – mit individuellen Trainingsangeboten und Events mit erfahrenen Coaches.

Mit dem Start in den Herbst erweitert Robinson das sportliche Angebot um mehrere Eventwochen in ausgewählten Anlagen. Dabei stehen gezielte Trainingsprogramme mit Fokus auf Laufen, Tanz oder Racketsport im Mittelpunkt. Begleitet werden die Einheiten von erfahrenen TrainerInnen und Profis, die individuelle Betreuung in Kleingruppen ermöglichen.

Zu den Highlights im Herbst zählen:
  • Robinson Quinta da Ria, Portugal | 19.–26. Oktober Racket Week mit einem Padel-Camp von Yannik Mann sowie einem Tennis-Camp von Clinton Thomson
  • Robinson Landskron, Österreich | 20.–27. September Lauf-Camp Steffny mit individuell abgestimmtem Training, Videoanalysen und Laktattests
  • Robinson Sarigerme Park, Türkei | 3.–10. Oktober Dancit Experience mit Tanzfitness, Yoga und Bodycore-Workouts unter der Leitung von Christian Polanc

Für die Programme sind aktuell noch Restplätze verfügbar. Alle Informationen zu den Events und zur Buchung unter: www.robinson.com/events

Vielfalt im Cluballtag

Auch außerhalb der Eventwochen bietet Robinson sportliche Vielfalt: Insgesamt stehen 64 Sportarten zur Auswahl – von Beachvolleyball über Yoga bis hin zu Wassersport. Ergänzt wird das Angebot durch modern ausgestattete Fitnessstudios, zertifizierte Kurse und regelmäßige Turniere. Ziel ist es, Bewegung, Gesundheit und Erholung auch in der kühleren Jahreszeit in den Cluballtag zu integrieren. (red)


  robinson, sport, events, herbst, herbst-events, eventreihe, robinson club, cluburlaub

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



