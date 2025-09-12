tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Air Corsica: Neue Flüge von Wien nach Korsika im Sommer 2026


Air Corsica
Ab Frühsommer 2026 verbindet Air Corsica Wien direkt mit den korsischen Städten Bastia und Ajaccio.

Die neuen Verbindungen werden mit Airbus A320 bedient und starten ab Juni 2026. Die Strecke Wien–Bastia wird vom 14. Juni bis 30. September jeweils mittwochs und sonntags angeboten. Ajaccio, die Hauptstadt der Insel, wird vom 7. Juni bis 4. Oktober einmal wöchentlich sonntags bedient. Tickets sind ab  99 EUR One-way inkl. MwSt. über die Website www.aircorsica.com buchbar.

Mit einer Flugzeit von rund 1,5 Stunden ist Korsika künftig deutlich einfacher und schneller ab Wien erreichbar. Die Destination bietet ein vielfältiges Angebot für Badeurlaub, Kulturreisen und Aktivtourismus – von langen Sandstränden über historische Städte wie Ajaccio bis hin zu Berglandschaften und Wanderwegen im Inselinneren.

Ganzjahresdestination mit Potenzial

„Die neuen Direktflüge von Wien nach Korsika sind ein wichtiger Schritt im Einklang mit unserer Entwicklungsstrategie und dem Ausbau unseres internationalen Streckennetzes“, so Marie-Hélène Casanova-Servas, Präsidentin des Aufsichtsrats von Air Corsica. Langfristig sei auch eine Ausweitung der Saisonverbindungen geplant. Solenne Morel, Direktorin von Atout France Österreich, verweist auf rund 400.000 Nächtigungen österreichischer Gäste pro Jahr und sieht im neuen Angebot eine sinnvolle Ergänzung bestehender Kooperationen. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, spricht von einer „Bereicherung des Streckennetzes“ und hebt die touristische Vielfalt Korsikas hervor – von Traumstränden bis zu kulturellen Highlights.

Vielfalt aus Kultur und Natur

Korsika gilt als eine der facettenreichsten Mittelmeerinseln und vereint Strände, Gebirge, historische Städte und ursprüngliche Dörfer. Mit den neuen Direktflügen von Wien werden auch weniger bekannte Regionen einfacher zugänglich – eine Chance zur Diversifizierung touristischer Angebote abseits der Hochsaison. (red)


  air corsica, korsika, flug, flugverbindung, sommerflug, sommer 2026, sommerflugplan, frankreich

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



