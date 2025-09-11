Hurtigruten: Lisa Warner wird Chief Marketing & Digital Officer

Mit der Ernennung von Lisa Warner zur Chief Marketing & Digital Officer (CMDO) setzt Hurtigruten einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung und Digitalisierung. Warner übernimmt mit 10. September 2025 die Leitung der weltweiten Marketing- und Digitalstrategie. Ziel ist es, die Markenpräsenz an der norwegischen Küste weiter zu stärken und gleichzeitig die internationale Expansion voranzutreiben.

Wachstum und Digitalisierung im Fokus

Warner bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der internationalen Reisebranche mit. Führungspositionen bei Unternehmen wie Saga Travel Group, Abercrombie & Kent, Cox & Kings, G Adventures und Trailfinders prägen ihren beruflichen Hintergrund. Ihre Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Markenführung, digitale Transformation und Kundenerlebnis.

„Mit Lisa Warner gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die umfassendes Know-how aus führenden internationalen Reiseunternehmen mitbringt“, erklärt Hedda Felin, CEO von Hurtigruten. Warner ergänzt: „Hurtigruten verbindet Reisende seit 132 Jahren mit Norwegen – authentisch, nachhaltig und nahbar. Diese Geschichte fortzuschreiben und die Marke weltweit noch sichtbarer zu machen, sehe ich als große Chance.“ Besonders im Fokus stehen für sie digitale Lösungen und die gezielte Nutzung von Daten, um das Kundenerlebnis weiter zu optimieren.

