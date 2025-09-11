| news | schiff» karriere
Hurtigruten: Lisa Warner wird Chief Marketing & Digital Officer
Hurtigruten erweitert das globale Führungsteam und besetzt die neu geschaffene Position der CMDO mit Lisa Warner.
Mit der Ernennung von Lisa Warner zur Chief Marketing & Digital Officer (CMDO) setzt Hurtigruten einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung und Digitalisierung. Warner übernimmt mit 10. September 2025 die Leitung der weltweiten Marketing- und Digitalstrategie. Ziel ist es, die Markenpräsenz an der norwegischen Küste weiter zu stärken und gleichzeitig die internationale Expansion voranzutreiben.
Wachstum und Digitalisierung im Fokus
Warner bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der internationalen Reisebranche mit. Führungspositionen bei Unternehmen wie Saga Travel Group, Abercrombie & Kent, Cox & Kings, G Adventures und Trailfinders prägen ihren beruflichen Hintergrund. Ihre Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Markenführung, digitale Transformation und Kundenerlebnis.
„Mit Lisa Warner gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die umfassendes Know-how aus führenden internationalen Reiseunternehmen mitbringt“, erklärt Hedda Felin, CEO von Hurtigruten. Warner ergänzt: „Hurtigruten verbindet Reisende seit 132 Jahren mit Norwegen – authentisch, nachhaltig und nahbar. Diese Geschichte fortzuschreiben und die Marke weltweit noch sichtbarer zu machen, sehe ich als große Chance.“ Besonders im Fokus stehen für sie digitale Lösungen und die gezielte Nutzung von Daten, um das Kundenerlebnis weiter zu optimieren.
Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.de (red)
hurtigruten, lisa warner, cmdo, leitung, führung, chief marketing officer
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
11 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
TOP 250 Germany: HoteldirektorInnen zwischen Familie und Führung
Zum Tag der berufstätigen Eltern...
Oceania Cruises erweitert Inklusivleistungen
Mit Wirkung ab 17. September...
Restplatzbörse erhält Gütesiegel "Ausgezeichneter Lehrbetrieb"
Für ihre hohe Ausbildungsqualität und...
Costa Kreuzfahrten: Neue Routen für den Winter 2025/26
Costa Kreuzfahrten erweitert sein Winterprogramm...
MSC Cruises lädt zu exklusiven Ship Visits in Barcelona
Im November organisiert MSC Cruises...