TUI präsentiert Herbst-Hoteltipps für Österreich

Der Herbst gilt als besonders reizvolle Reisezeit in Österreich: Die Natur zeigt sich in warmen Farben, die Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein. TUI stellt sechs beliebte Hotels und Feriendörfer vor, die sich für Paare, Familien und Alleinreisende gleichermaßen eignen – mit Angeboten für Bewegung, Entspannung und Genuss.

Hoteltipps für Paare & Alleinreisende

Mit dem neu gestalteten Robinson Fieberbrunn in den Kitzbüheler Alpen bietet TUI einen Adults-only Club mit direkter Lage an der Talstation Streuböden. Geführte Wanderungen, Mountainbike-Touren und ein vielseitiges Sportangebot stehen ebenso auf dem Programm wie Erholung im Wellnessbereich. Preisbeispiel: Drei Nächte mit Vollpension kosten ab 335 EUR p.P. (ab 5. Oktober).

Das TUI Blue Montafon in Vorarlberg ist ideal für Aktive, die direkt von der Unterkunft aus zu Wander- oder Biketouren starten möchten. Der Spa-Bereich mit Bergblick und regionale Küche runden das Angebot ab. Preisbeispiel: Drei Nächte mit Frühstück gibt es ab 200 EUR p.P. (ab 29. September).

Im TUI Blue Schladming, in direkter Nähe zur Planai-Seilbahn, stehen Wandern und Mountainbiken im Fokus. Die SkySauna mit Panoramadachterrasse bietet Entspannung mit Ausblick. Preisbeispiel: Drei Nächte mit Frühstück kosten ab 245 EUR p.P. (ab 28. Oktober).

Familienhotels mit Erlebnisfaktor

Für Familien empfiehlt TUI unter anderem das TUI Kids Club Narzissendorf Zloam am Grundlsee. Das Feriendorf im Ausseer Stil kombiniert Kinderabenteuer – etwa im Schatzsucherwald oder Reiterhof – mit Angeboten für Erwachsene. Auch Hunde sind willkommen. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Apartment ohne Verpflegung kosten ab 716 EUR für zwei Erwachsene und ein Kind (ab 12. Oktober).

Im TUI Kids Club Trebesingerhof in Kärnten sorgen Wasserrutsche, Pools, Kinderbetreuung und ein kreatives Programm für ein abwechslungsreiches Familienerlebnis. Preisbeispiel: Sieben Nächte mit Vollpension kosten ab 1.288 EUR für zwei Erwachsene und ein Kind (ab 20. Oktober).

Das TUI Kids Club Alpina Tirol im Pitztal kombiniert All inclusive Verpflegung mit einem bunten Kinderprogramm und liegt in der Nähe des Pitztaler Gletschers. Die naturnahe Lage bietet vielfältige Ausflugsmöglichkeiten. Preisbeispiel: Sieben Nächte mit All inclusive kosten ab 1.085 EUR für zwei Erwachsene und ein Kind (ab 5. Oktober).

(red)