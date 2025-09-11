| news | flughafen» flug
Flughafen Wien mit neuem Passagierrekord im August 2025
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnet im August 2025 ein kräftiges Passagierplus. Der Standort Wien erreicht mit über 3,4 Mio. Reisenden einen neuen Monatsrekord.
Im August 2025 begrüßte die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta Airport und Flughafen Kosice) insgesamt 4.606.219 PassagierInnen – ein Plus von 3,7% im Vergleich zum Vorjahr. Am Standort Wien wurden 3.407.359 PassagierInnen gezählt, was einem Zuwachs von 2,3% entspricht. Damit ist der August 2025 der passagierstärkste Monat in der Geschichte des Flughafens Wien.
Am 3. August wurde zudem mit 121.905 Reisenden ein neuer Tageshöchstwert erreicht (2024: 115.989). Die Zahl der LokalpassagierInnen stieg auf 2.625.316 (+1,9%), während sich das Transferaufkommen mit 755.154 Fluggästen um 1,1% erhöhte. Die Flugbewegungen am Standort wuchsen um 1,9% auf 23.227 Starts und Landungen. Das Frachtvolumen legte ebenfalls zu und stieg im Jahresvergleich um 5,6% auf 25.402 Tonnen.
Details zu den Zielregionen & Beteiligungen
Im Detail zeigte sich das Passagieraufkommen in den einzelnen Märkten unterschiedlich: Während Westeuropa mit 1.145.670 Reisenden nahezu stabil blieb (-0,1%), legte Osteuropa mit 286.760 PassagierInnen um 3,1% zu. Der Ferne Osten verzeichnete mit 61.302 Fluggästen ein starkes Plus von 14,9%, der Nahe und Mittlere Osten stieg um 16,2% auf 86.410. Rückgänge gab es hingegen bei Nordamerika (-3,8% auf 57.555) und Afrika (-0,7% auf 30.165).
Auch die internationalen Beteiligungen der Gruppe entwickelten sich positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete mit 1.072.390 PassagierInnen ein kräftiges Plus von 9,1%. Am Flughafen Kosice wurden 126.470 Fluggäste gezählt, ein Anstieg von 0,9%.
Wachstum seit Jahresbeginn
Im Zeitraum Jänner bis August 2025 lag das kumulierte Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe bei 28.656.085 Reisenden (+3,9%). Am Standort Wien reisten in diesem Zeitraum 21.427.535 PassagierInnen (+1,8%). Das Frachtaufkommen in Wien stieg um 8,7% auf 207.497 Tonnen. (red)
flughafen wien, flughafen wien-gruppe, passagierzahlen, passagieraufkommen, verkehrsergebnis, fh wien, flughafen, flughafen kosice, flughafen malta
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
11 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Lufthansa-Chef sieht Gruppe auf Kurs: "Wendepunkt 2025 erreicht"
Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht die...
Air France bietet jetzt kostenloses Highspeed-WLAN an Bord
Air France bietet Reisenden ab...
City Airport Train: Zusatzprodukte für Wien-Reisende verfügbar
Der City Airport Train (CAT)...
2. Klagenfurt Airport Night Run - Lauf-Event für den guten Zweck
Insgesamt 1.500 TeilnehmerInnen verwandelten am...
Turkish Airlines bietet Sondertarife für die DACH-Region
Turkish Airlines bietet im September...