Flughafen Wien mit neuem Passagierrekord im August 2025

Im August 2025 begrüßte die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta Airport und Flughafen Kosice) insgesamt 4.606.219 PassagierInnen – ein Plus von 3,7% im Vergleich zum Vorjahr. Am Standort Wien wurden 3.407.359 PassagierInnen gezählt, was einem Zuwachs von 2,3% entspricht. Damit ist der August 2025 der passagierstärkste Monat in der Geschichte des Flughafens Wien.

Am 3. August wurde zudem mit 121.905 Reisenden ein neuer Tageshöchstwert erreicht (2024: 115.989). Die Zahl der LokalpassagierInnen stieg auf 2.625.316 (+1,9%), während sich das Transferaufkommen mit 755.154 Fluggästen um 1,1% erhöhte. Die Flugbewegungen am Standort wuchsen um 1,9% auf 23.227 Starts und Landungen. Das Frachtvolumen legte ebenfalls zu und stieg im Jahresvergleich um 5,6% auf 25.402 Tonnen.

Details zu den Zielregionen & Beteiligungen

Im Detail zeigte sich das Passagieraufkommen in den einzelnen Märkten unterschiedlich: Während Westeuropa mit 1.145.670 Reisenden nahezu stabil blieb (-0,1%), legte Osteuropa mit 286.760 PassagierInnen um 3,1% zu. Der Ferne Osten verzeichnete mit 61.302 Fluggästen ein starkes Plus von 14,9%, der Nahe und Mittlere Osten stieg um 16,2% auf 86.410. Rückgänge gab es hingegen bei Nordamerika (-3,8% auf 57.555) und Afrika (-0,7% auf 30.165).

Auch die internationalen Beteiligungen der Gruppe entwickelten sich positiv: Der Flughafen Malta verzeichnete mit 1.072.390 PassagierInnen ein kräftiges Plus von 9,1%. Am Flughafen Kosice wurden 126.470 Fluggäste gezählt, ein Anstieg von 0,9%.

Wachstum seit Jahresbeginn

Im Zeitraum Jänner bis August 2025 lag das kumulierte Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe bei 28.656.085 Reisenden (+3,9%). Am Standort Wien reisten in diesem Zeitraum 21.427.535 PassagierInnen (+1,8%). Das Frachtaufkommen in Wien stieg um 8,7% auf 207.497 Tonnen. (red)