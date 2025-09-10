Westbahn präsentiert neuen Markenauftritt

Mit dem heutigen 10. September 2025 präsentiert die Westbahn ihren komplett überarbeiteten Markenauftritt. Unter dem neuen Claim „Immer ein guter Zug“ setzt das Unternehmen auf einen frischen Look, neue Farbwelten und eine Imagekampagne, die die Positionierung als Qualitätsanbieter stärken soll.

Visuelle Neuausrichtung

Nach 14 Jahren markiert das Rebranding einen bedeutenden Schritt in der Markenentwicklung, bleibt aber den Wurzeln der Westbahn treu. „Wir erzählen, warum die Westbahn in jeder Hinsicht ‚ein guter Zug‘ ist – mit Qualitätsreisezeit, Verlässlichkeit, Komfort und echter Herzlichkeit“, so Geschäftsführer Marco Ramsbacher. Zentrales Element der Neuausrichtung ist das neue Logo in Blau- und Gelbgrün-Tönen, ergänzt durch kontrastreiche Farben wie Dunkelblau und Signalgelb sowie ein klares Weiß als Grundfläche. Die Optik soll Verlässlichkeit, Dynamik und Optimismus vermitteln und die visuelle Identität der Marke nachhaltig stärken.

Drei Spots, drei USPs

Begleitend zum Rebranding startet eine neue Kampagne mit drei Kurzvideos, die zentrale USPs der Westbahn hervorheben. Die Kampagne rückt die Menschen im Bahnalltag in den Fokus und soll laut Theresa Kriechhammer, Head of Marketing, „den Markenkern emotional erlebbar machen“. Die Spots greifen dabei jeweils ein Markenthema auf:

Relax Check-in: komfortabler Einstieg und entspannte Fahrt

Herzlichkeit statt Freundlichkeit: persönlicher Service mit echtem Engagement

Fixplatz: kostenlose Sitzplatzreservierung für mehr Planungssicherheit

Westbahn wächst weiter

Mit der Neupositionierung unterstreicht die Westbahn auch ihren Wachstumskurs. Seit dem Start im Jahr 2011 ist das Unternehmen auf ein Streckennetz von Wien bis an den Bodensee sowie nach München und Stuttgart gewachsen. Ab März 2026 wird zusätzlich die Südstrecke in Betrieb genommen – mit fünf täglichen Verbindungen zwischen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach.

Geschäftsführer Thomas Posch sagt dazu: „Die Westbahn ist heute auf Österreichs Schienen nicht mehr wegzudenken, insbesondere auf der Weststrecke. Als Erfolgsmodell zeigt die Westbahn, dass wirtschaftlich erfolgreicher Personenverkehr auf der Schiene in Österreich aus eigener Kraft möglich ist – mit dem richtigen Produkt und einem erstklassigen Qualitätsversprechen." (red)