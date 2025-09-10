Oceania Cruises erweitert Inklusivleistungen

Im Rahmen des Programms „Your World Included“ können PassagierInnen künftig wählen, ob sie ein Landausflugsguthaben oder Wein und Bier zum Mittag- und Abendessen in Anspruch nehmen möchten. Diese Option gilt zusätzlich zu den bereits umfassenden Inklusivleistungen wie Spezialitätenrestaurants, WLAN, Trinkgeldern, Kaffeespezialitäten oder Wäscheservice.

Je nach Reisedauer kann das Landausflugsguthaben bis zu 600 USD p.P. betragen. Es ist auf über 8.000 Ausflüge weltweit anwendbar – etwa in Alaska, Südeuropa oder Asien. Wer sich für die zweite Option entscheidet, genießt zum Essen eine Auswahl an internationalen Weinen (inklusive Sekt, Rot-, Weiß- und Roséweinen) sowie Bieren im Glas.

Keine befristete Aktion

„Dies ist keine vorübergehende Werbeaktion, sondern unterstreicht den unglaublichen Wert des Oceania Cruises-Erlebnisses“, erklärt Jason Montague, Chief Luxury Officer bei Oceania Cruises. Die neue Wahlmöglichkeit ergänzt die bestehenden Leistungen, die auf allen Reisen für alle Gäste verfügbar sind. Dazu zählen unter anderem: alle Speisen – auch in der Kabine, Erfrischungsgetränke wie Limonaden, Wasser, Säfte, Smoothies, hochwertige Kaffee- und Teespezialitäten, unbegrenztes Starlink-WLAN, Gruppenfitnesskurse sowie Trinkgelder an Bord.

Best Value Guarantee

Oceania Cruises verspricht zudem mit der „Best Value Guarantee“ das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Kreuzfahrten – unabhängig vom Buchungszeitpunkt. Sollte nach Buchung eine neue Aktion verfügbar sein, kann diese auf bestehende Reservierungen angewendet werden. Damit sollen KundInnen frühzeitig buchen können, ohne Nachteile beim Preis zu riskieren.

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)