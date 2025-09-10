Los Angeles rüstet sich für FIFA World Cup 2026

Beim FIFA World Cup 2026 wird Los Angeles insgesamt acht Spiele im SoFi Stadium in Inglewood ausrichten, darunter drei Gruppenspiele, zwei Achtelfinalspiele sowie ein Viertelfinale. Die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft absolviert hier am 12. Juni 2026 ihr Eröffnungsspiel sowie ein weiteres Gruppenspiel am 25. Juni. Damit wird die gesamte Stadt von 11. Juni bis 19. Juli 2026 im Fußballfieber sein. Neben den Spielen bietet Los Angeles offizielle Fan-Zonen, Public Viewings, ein FIFA-Fanfest sowie zahlreiche fußballfreundliche Bars und Lokale – etwa 40 LAFC-affiliierte Pubs in unterschiedlichen Stadtteilen. Auch internationale Fangruppen finden hier passende Treffpunkte, etwa Fans aus Mexiko, Spanien oder Großbritannien. Stadiontouren ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen des SoFi Stadiums vor oder nach den Spieltagen.

Kulturelle Highlights & neue Attraktionen

Abseits des Spielfelds punktet Los Angeles mit einem breiten Kultur- und Freizeitangebot. Bis zum Turnierbeginn 2026 eröffnen neue Attraktionen wie das Lucas Museum of Narrative Art, Designhotels wie das Mama Shelter DTLA oder die neue „Fast & Furious“-Achterbahn in den Universal Studios Hollywood. Kulinarisch wird es international: Neben der Summer Dine LA Restaurant Week ist 2026 erstmals das dänische Drei-Sterne-Restaurant Noma in Los Angeles zu Gast.

Für die Anreise und Mobilität vor Ort wird das öffentliche Verkehrsnetz ausgebaut. Geplant sind u.a. ein Shuttle-Service der LA Metro zum SoFi Stadium sowie Verbesserungen am internationalen Flughafen LAX – etwa durch den neuen Automated People Mover.

Ticketverkauf gestartet

Die erste Phase des Ticketverkaufs ist bereits gestartet. Derzeit läuft der Visa-Vorverkauf über FIFA.com. Der Early Ticket Draw findet zwischen 27. und 31. Oktober 2025 statt, gefolgt von der dritten Verkaufsphase im Dezember nach der Gruppenauslosung. Restkarten werden im Frühjahr 2026 nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben. Weiterer Infos zu den Tickets unter: www.fifa.com

Weitere Informationen zur Reiseplanung sowie zu Spielstätten und Unterkünften unter: www.discoverlosangeles.com (red)