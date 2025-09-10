| news | flug» technologie
Air France bietet jetzt kostenloses Highspeed-WLAN an Bord
Air France bietet Reisenden ab sofort kostenloses Highspeed-WLAN auf ausgewählten Flügen an. Bis 2026 soll der Service in der gesamten Flotte verfügbar sein.
Air France hat den im Herbst 2024 angekündigten WLAN-Service nun offiziell eingeführt. Mit dem fünften Flugzeug, das kürzlich mit der neuen Technologie ausgestattet wurde, bietet die Airline ab sofort kostenloses Highspeed-WLAN in allen Reiseklassen. Ermöglicht wird dieser Service in Zusammenarbeit mit dem Konnektivitätsanbieter Starlink, der über ein globales Satellitennetzwerk Highspeed-Internet mit geringer Latenz bereitstellt.
Bereits jetzt sind zwei Embraer 190, zwei Airbus A220 sowie ein Airbus A350 – dieser erstmals auch im Langstreckennetz – mit dem neuen System ausgestattet. Der Ausbau erfolgt schrittweise: Bis Ende 2025 sollen 30% der Flotte, bis Ende 2026 die gesamte Air France-Flotte mit kostenfreiem Highspeed-WLAN ausgestattet sein.
Streaming, Gaming & Messaging an Bord
Der neue Service erlaubt es PassagierInnen, während des Fluges online zu bleiben – egal ob zum Streamen von Serien, Spielen von Multiplayer-Games oder für Videocalls. Die Verbindung sei stabil, schnell und erlaube auch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops. Zugang erhalten KundInnen über ihr Flying Blue-Konto, das Vielfliegerprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Wer noch kein Konto besitzt, kann es direkt an Bord kostenlos erstellen. La Première-KundInnen können sich ohne Login verbinden.
Für Flugzeuge, die noch nicht mit dem neuen Highspeed-WLAN ausgestattet sind, bietet Air France weiterhin ein Bord-Internet an: Flying Blue-Mitglieder profitieren von einem kostenlosen Messaging-Pass, weitere Nutzungsmöglichkeiten sind kostenpflichtig.
Premium-Service für VielfliegerInnen: Flying Blue Ultimate- und La Première-KundInnen profitieren zudem von einem erweiterten Gratisangebot: Für sie ist der Highspeed-Internetzugang uneingeschränkt und kostenfrei verfügbar – auch während der Übergangsphase bis zur vollständigen Ausstattung der Flotte.
Mit der Einführung des neuen WLAN-Standards setzt Air France einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Premium-Service – auch auf Kurz- und Mittelstrecken sowie erstmals auf Regionalflügen. (red)
air france, airfrance, flug, wlan, wifi, highspeed, internet, highspeed-internet, internetzugang
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
11 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Flughafen Wien mit neuem Passagierrekord im August 2025
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnet im August...
Lufthansa-Chef sieht Gruppe auf Kurs: "Wendepunkt 2025 erreicht"
Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht die...
Turkish Airlines bietet Sondertarife für die DACH-Region
Turkish Airlines bietet im September...
Flughafen Innsbruck: Neue Verbindungen im Winterflugplan
TUIfly Belgium fliegt im Winter 2025/26...
AUA: Stefan-Kenan Scheib wird neuer COO
Austrian Airlines bekommt einen neuen...