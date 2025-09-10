Air France bietet jetzt kostenloses Highspeed-WLAN an Bord

Air France hat den im Herbst 2024 angekündigten WLAN-Service nun offiziell eingeführt. Mit dem fünften Flugzeug, das kürzlich mit der neuen Technologie ausgestattet wurde, bietet die Airline ab sofort kostenloses Highspeed-WLAN in allen Reiseklassen. Ermöglicht wird dieser Service in Zusammenarbeit mit dem Konnektivitätsanbieter Starlink, der über ein globales Satellitennetzwerk Highspeed-Internet mit geringer Latenz bereitstellt.

Bereits jetzt sind zwei Embraer 190, zwei Airbus A220 sowie ein Airbus A350 – dieser erstmals auch im Langstreckennetz – mit dem neuen System ausgestattet. Der Ausbau erfolgt schrittweise: Bis Ende 2025 sollen 30% der Flotte, bis Ende 2026 die gesamte Air France-Flotte mit kostenfreiem Highspeed-WLAN ausgestattet sein.

Streaming, Gaming & Messaging an Bord

Der neue Service erlaubt es PassagierInnen, während des Fluges online zu bleiben – egal ob zum Streamen von Serien, Spielen von Multiplayer-Games oder für Videocalls. Die Verbindung sei stabil, schnell und erlaube auch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops. Zugang erhalten KundInnen über ihr Flying Blue-Konto, das Vielfliegerprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Wer noch kein Konto besitzt, kann es direkt an Bord kostenlos erstellen. La Première-KundInnen können sich ohne Login verbinden.

Für Flugzeuge, die noch nicht mit dem neuen Highspeed-WLAN ausgestattet sind, bietet Air France weiterhin ein Bord-Internet an: Flying Blue-Mitglieder profitieren von einem kostenlosen Messaging-Pass, weitere Nutzungsmöglichkeiten sind kostenpflichtig.

Premium-Service für VielfliegerInnen: Flying Blue Ultimate- und La Première-KundInnen profitieren zudem von einem erweiterten Gratisangebot: Für sie ist der Highspeed-Internetzugang uneingeschränkt und kostenfrei verfügbar – auch während der Übergangsphase bis zur vollständigen Ausstattung der Flotte.

Mit der Einführung des neuen WLAN-Standards setzt Air France einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Premium-Service – auch auf Kurz- und Mittelstrecken sowie erstmals auf Regionalflügen. (red)