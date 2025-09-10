| news | veranstalter» nachhaltigkeit
G Adventures & National Geographic: Neue Touren ab 2026
G Adventures und National Geographic erweitern ihr gemeinsames Programm: Ab 2026 ergänzen 14 neue Erlebnisreisen das Portfolio – darunter Touren nach Südkorea, China, Ägypten, Portugal und in die „Stan“-Länder.
G Adventures und National Geographic Expeditions setzen ihre Zusammenarbeit fort und erweitern das bestehende Portfolio der National Geographic Journeys with G Adventures um 14 neue Routen. Ab April 2026 stehen damit insgesamt 106 Erlebnisreisen in 59 Ländern zur Verfügung.
Zu den neuen Destinationen zählen unter anderem Südkorea, China, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Ägypten, Portugal, Mexiko sowie mehrere Länder des Balkans. Ergänzt wird das Angebot durch neue Reiserouten auf dem griechischen Festland und den griechischen Inseln. Für Familien wurden erstmals zwei speziell konzipierte Programme nach Ägypten und Portugal entwickelt.
Die Reisen dauern zwischen acht und 23 Tagen und sind so konzipiert, dass sie intensive Begegnungen mit Menschen und Kulturen abseits klassischer Touristenpfade ermöglichen. Grundlage dafür ist die Kombination aus der wissenschaftlichen und kulturellen Expertise von National Geographic sowie dem gemeindebasierten Ansatz von G Adventures.
Routen und Höhepunkte
Neu im Portfolio sind unter anderem folgende Reisen:
- Journeys: Day of the Dead in San Miguel de Allende (6 Tage, Mexiko)
- Journeys: Echoes of the Silk Road (23 Tage, durch fünf zentrale „Stan“-Länder)
- Journeys: Soul of South Korea (9 Tage, u.a. Jeju, Seoul, Dorfbesuche)
- Journeys: Pandas & The Peaks of Zhangjiajie (10 Tage, China)
Einblicke in lokale Lebensweisen, Traditionen und Naturlandschaften stehen im Mittelpunkt der neuen Programme. Zu den Reise-Highlights zählen etwa:
- der Besuch der versunkenen Wälder im Kaindy-See in Kasachstan
- traditionelle Mahlzeiten mit kirgisischen Nomad:innen
- ein Treffen mit den Haenyeo-Taucherinnen auf der südkoreanischen Insel Jeju
- Wanderungen im Nationalpark Zhangjiajie in China
- eine Floßfahrt in der Karstlandschaft von Yangshuo
- die Teilnahme am Día de Muertos in Mexiko mit Altären, Paraden und Zeremonien
Reiseerlebnisse für Familien
Mit zwei neuen National Geographic Family Journeys with G Adventures wird das Programm erstmals gezielt für Familien erweitert:
- Egypt Family Journey: Ancient Pyramids and the Mighty Nile (9 Tage) - Inklusive Nilkreuzfahrt, Tempelbesichtigungen und interaktiven Lernstationen
- Portugal Family Journey: Lisbon to the Algarve (8 Tage) - Mit Surfen, E-Bike-Touren und kindgerechten Einblicken in Geschichte und Kultur Die Programme sind auf unterschiedliche Altersgruppen abgestimmt und kombinieren Bildungsinhalte mit interaktiven Erlebnissen.
Weitere Informationen unter: www.gadventures.com (red)
