tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | incoming

Ortstaxe in Wien: Erhöhung verschoben und gestaffelt


Foto: sutadimage / shutterstock.com
Wien verschiebt die geplante Ortstaxenerhöhung auf 2026 und setzt sie gestaffelt um. Die Branche zeigt sich erleichtert.

tip-online.at berichtete bereits über die geplante Erhöhung der Wiener Ortstaxe und die damit verbundenen Bedenken aus der Branche. Nun wurde eine überarbeitete Lösung präsentiert: Die Erhöhung erfolgt später und stufenweise – bei reduziertem Ausmaß. Link zum tip-online.at-Artikel HIER - Ortstaxenerhöhung in Wien: Sorge um Wettbewerbsfähigkeit 

Neuer Zeitplan: Erste Anpassung ab Juli 2026

Statt wie ursprünglich vorgesehen mit 1. Dezember 2025 auf 8,5% zu steigen, wird die Wiener Ortstaxe in zwei Schritten erhöht:

  • 1. Juli 2026: Anhebung von derzeit 3,2% auf 5%
  • 1. Juli 2027: Erhöhung auf 8%

Damit wurde auf die Kritik aus Hotellerie, Veranstaltungswirtschaft und Incoming-Agenturen reagiert, die unter anderem vor Nachteilen im Gruppen- und Kongressgeschäft gewarnt hatten.

Branchendialog führt zu Kompromiss

Im Zuge eines Runden Tisches im Wiener Rathaus einigten sich VertreterInnen der Tourismusbranche mit Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) auf den neuen Stufenplan. Ziel sei es, Planungssicherheit für bereits gebuchte Reisen zu schaffen und die Belastung für Betriebe abzufedern. Gleichzeitig betont die Stadt die Notwendigkeit zusätzlicher Einnahmen zur Finanzierung touristischer Infrastruktur.

Die Wirtschaftskammer Wien und die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) begrüßen die Lösung als „tragfähig“ und „wettbewerbsfreundlich“. Auch eine Vereinfachung der Abrechnung wurde angekündigt. (APA / red) 


  ortstaxe, erhöhung, kritik, incoming, wien, anhebung, forum incoming örv, wettbewerbsnachteil, örv, forum incoming

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
9 September 2025

17:01
Ortstaxe in Wien: Erhöhung verschoben und gestaffelt
14:50
USA: Halloween als Kulturerlebnis - Von Louisville bis Long Island
14:08
Schweiz: Neue Herbstkampagne mit Roger Federer und Halle Berry
12:33
Restplatzbörse erhält Gütesiegel "Ausgezeichneter Lehrbetrieb"
12:05
City Airport Train: Zusatzprodukte für Wien-Reisende verfügbar
11:40
Costa Kreuzfahrten: Neue Routen für den Winter 2025/26
10:32
Dertour: "Schiff Ahoi" mit starker Partnerpräsenz in drei Städten

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.