Ortstaxe in Wien: Erhöhung verschoben und gestaffelt

tip-online.at berichtete bereits über die geplante Erhöhung der Wiener Ortstaxe und die damit verbundenen Bedenken aus der Branche. Nun wurde eine überarbeitete Lösung präsentiert: Die Erhöhung erfolgt später und stufenweise – bei reduziertem Ausmaß. Link zum tip-online.at-Artikel HIER - Ortstaxenerhöhung in Wien: Sorge um Wettbewerbsfähigkeit

Neuer Zeitplan: Erste Anpassung ab Juli 2026

Statt wie ursprünglich vorgesehen mit 1. Dezember 2025 auf 8,5% zu steigen, wird die Wiener Ortstaxe in zwei Schritten erhöht:

1. Juli 2026: Anhebung von derzeit 3,2% auf 5%

1. Juli 2027: Erhöhung auf 8%

Damit wurde auf die Kritik aus Hotellerie, Veranstaltungswirtschaft und Incoming-Agenturen reagiert, die unter anderem vor Nachteilen im Gruppen- und Kongressgeschäft gewarnt hatten.

Branchendialog führt zu Kompromiss

Im Zuge eines Runden Tisches im Wiener Rathaus einigten sich VertreterInnen der Tourismusbranche mit Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) auf den neuen Stufenplan. Ziel sei es, Planungssicherheit für bereits gebuchte Reisen zu schaffen und die Belastung für Betriebe abzufedern. Gleichzeitig betont die Stadt die Notwendigkeit zusätzlicher Einnahmen zur Finanzierung touristischer Infrastruktur.

Die Wirtschaftskammer Wien und die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) begrüßen die Lösung als „tragfähig“ und „wettbewerbsfreundlich“. Auch eine Vereinfachung der Abrechnung wurde angekündigt. (APA / red)