USA: Halloween als Kulturerlebnis - Von Louisville bis Long Island

Wenn im Oktober die Tage kürzer werden, beginnt in den Vereinigten Staaten die Hochsaison für Spukgeschichten und schaurige Erlebnisse. Halloween ist dort weit mehr als ein Fest für Kinder – ganze Städte verwandeln sich in mystische Bühnen, historische Orte erzählen alte Legenden, und kreative Events verbinden Unterhaltung mit lokalem Flair. Wer im Herbst durch Amerika reist, entdeckt eine faszinierende Vielfalt an Halloween-Traditionen, von Louisiana bis Arizona.

Louisville – Gruselhochburg mit Kultstatus

In Louisville, Kentucky, wird Halloween groß inszeniert: Auf dem historischen Gelände des Iroquois Parks flackern abends tausende handgeschnitzte Kürbisse, während Geistertouren durch das Viertel Old Louisville führen – vorbei an Villen, deren gruselige Geschichten bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Höhepunkt ist das berüchtigte Waverly Hills Sanatorium, das regelmäßig als „gruseligstes Gebäude der USA“ gilt. Neben Spuk und Spukgeschichten kommen in Louisville auch Kulinarik-Fans auf ihre Kosten – etwa im stimmungsvoll gestalteten Café Witches Brew oder der Bar Hereafter, die Halloween ganzjährig zelebriert.

Long Island – Geister an der Küste

Etwas beschaulicher, aber nicht weniger atmosphärisch geht es auf Long Island, New York, zu. Die herbstlich dekorierten Farmen, historischen Anwesen und charmanten Kleinstädte bieten die perfekte Kulisse für Halloween. Neben klassischen Haunted Houses und Maislabyrinthen laden Weingüter zu herbstlichen Events ein – inklusive Geistergeschichten bei Kerzenschein. Ein Highlight für Familien sind die traditionellen „Fall Festivals“ mit Kürbisfeldern, Kostümwettbewerben und Livemusik.

Arizona – Der Wilde Westen wird unheimlich

In Arizona verbinden Orte wie Jerome oder Tombstone Halloween mit Wildwestgeschichte: In alten Minenstädtchen werden Geistertouren angeboten, bei denen Besucher durch verlassene Gebäude und unterirdische Gänge geführt werden. In Tombstone – einst Schauplatz berühmter Duelle – warten Orte wie das Bird Cage Theatre mit angeblich realen Spukphänomenen auf. Für viele ein Halloween-Erlebnis mit besonders authentischem Flair.

Scottsdale: Gruselige Zugfahrten

Auch auf Schienen wird Halloween in den USA gefeiert – zum Beispiel im McCormick-Stillman Railroad Park in Scottsdale, Arizona. Bei der familienfreundlichen „Spook-Track-ula“ geht es per Mini-Zug durch liebevoll gestaltete Gruselkulissen. Noch dramatischer wird es bei der Verde Canyon Railroad, wo furchteinflößende Figuren und aufwendige Lichtinszenierungen für echten Nervenkitzel sorgen. Kinder dürfen sich auf ein „Trick-or-Treat“-Dorf und interaktive Aktionen freuen.

St. Pete-Clearwater – Straßenfest mit Spuk

In Florida wird Halloween mit tropischem Flair gefeiert: Beim Event Halloween on Central verwandelt sich die Central Avenue in St. Pete am 26. Oktober in eine große Fußgängerzone mit Kostümwettbewerben, Foodtrucks, Musik und Dackelrennen. Einen besonders stimmungsvollen Anblick bietet das Viertel Historic Old Northeast, dessen Bewohner ihre Häuser detailverliebt schmücken – am besten zu bestaunen bei einem abendlichen Spaziergang.

Halloween als Reiseanlass

Ob Küste oder Wüste, Großstadt oder Kleinstadt: Die USA bieten zur Halloween-Zeit eine Vielzahl an Erlebnissen, bei denen Geschichte, Grusel und Kreativität auf einzigartige Weise verschmelzen. Für Reisende ist der Oktober damit ein idealer Monat, um das Land aus einer besonders stimmungsvollen Perspektive zu entdecken. (red)