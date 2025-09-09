Schweiz: Neue Herbstkampagne mit Roger Federer und Halle Berry

Mit der neuen Kampagne „Beautiful Autumn“ rückt Schweiz Tourismus den goldenen Herbst ins Rampenlicht – erneut mit prominenter Unterstützung: Tennislegende Roger Federer und Schauspielikone Halle Berry entdecken gemeinsam die landschaftliche Vielfalt rund um den Vierwaldstättersee – charmant inszeniert mit Gondelbahn, Oldtimer-Postauto und Schiff. Der humorvolle Clip unterstreicht das touristische Potenzial der Jahreszeit und ist bereits die fünfte Kooperation von Federer mit ST.

" Travel Better"



Der Spot „Beautiful Autumn“, inszeniert von Regisseur Marc Forster im Stil eines Making-ofs, zeigt die Stärken des Schweizer Herbstes: mildes Klima, hohe Qualität und bewusstes Reisen. „Der Film zeigt die Essenz von Travel Better – längere Aufenthalte, höhere Qualität, bewussteres Reisen“, so ST-CMO André Hefti. Passend dazu bietet ST gemeinsam mit Travel Switzerland Sonderkonditionen für den Swiss Travel Pass, mit dem ausländische Gäste unbegrenzt und komfortabel in der 1. Klasse im öffentlichen Verkehr der Schweiz reisen können.

Herbst mit Zukunftspotenzial

Bereits seit 2021 begeistert Roger Federer in Kooperation mit ST mit kreativen Videoprojekten:

2021: „No Drama“ – Federer will mit Robert De Niro einen Film über die Schweiz drehen. Doch der lehnt ab: Die Schweiz sei zu perfekt für Dramen.

– Federer will mit Robert De Niro einen Film über die Schweiz drehen. Doch der lehnt ab: Die Schweiz sei zu perfekt für Dramen. 2022: „No one upstages the Grand Tour“ – Federer und Anne Hathaway erleben eine 1643 Kilometer lange Rundreise durch die schönsten Regionen der Schweiz.

– Federer und Anne Hathaway erleben eine 1643 Kilometer lange Rundreise durch die schönsten Regionen der Schweiz. 2023: „Ride of a Lifetime“ – Federer und Trevor Noah steigen versehentlich in den richtigen Zug und entdecken die Schweiz per Bahn.

– Federer und Trevor Noah steigen versehentlich in den richtigen Zug und entdecken die Schweiz per Bahn. 2024: „Falling for Autumn“ – Federer wartet vergeblich auf Mads Mikkelsen, der sich lieber in der Natur verliert.

Die anhaltenden Kampagnen zeigen Wirkung: Zwischen 2019 und 2024 stiegen die Hotellogiernächte im Herbst um 10,3 % – ein stärkeres Wachstum als im Jahresdurchschnitt (+7,1 %). Besonders Bergregionen wie Graubünden (+8,2 %) und das Wallis (+8,5 %) profitierten. Auch internationale Gäste tragen zur Entwicklung bei, allen voran Reisende aus den USA mit einem Zuwachs von +34,8 % bei den Übernachtungen. Schweiz Tourismus will mit der aktuellen Kampagne diesen Trend weiter stärken – und den Herbst als festen Bestandteil im touristischen Jahreskalender etablieren.

Link zum Videoclip HIER (red)