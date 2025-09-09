Die Restplatzbörse zählt zu den führenden Anbietern von Last-Minute-Reisen in Österreich – und überzeugt nicht nur mit ihrem Angebot, sondern auch als Arbeitgeber: 2024 wurde das Unternehmen vom Fachverband der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ gewürdigt. Die Auszeichnung gilt bis 2026 und bestätigt das nachhaltige Engagement der Restplatzbörse für eine qualifizierte und zukunftsorientierte Berufsausbildung.

Praxisnahe Lehre mit Perspektive

An 20 Standorten österreichweit begleiten erfahrene Reiseprofis junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben. Dabei vermittelt das Team nicht nur Fachwissen, sondern auch Begeisterung für die Touristik. „Unsere Lehrlinge lernen bei uns nicht nur das Handwerk – sie wachsen auch als Persönlichkeiten, im Team, im Kundenkontakt und in einem professionellen Umfeld“, betont Geschäftsführer Helmut Schönbacher.

Neben einem strukturierten Ausbildungsprogramm erhalten die Auszubildenden demnach auch individuelle Betreuung und regelmäßige Schulungen in einem modernen Arbeitsumfeld. Praxisnahe Erfahrungen, etwa durch Dienstreisen, runden die Lehre ab. Besonders wichtig auch: Eine Übernahme nach der Lehrzeit ist ausdrücklich gewünscht und wird aktiv gefördert.

Vielfalt, Verantwortung und Teamgeist

Außerdem betont die Restplatzbörse, dass sie gezielt ein vielfältiges, offenes Arbeitsumfeld fördert. Mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren und einem Frauenanteil von über 70% steht ein respektvoller, kollegialer Umgang ebenso im Fokus wie flache Hierarchien und echtes Teamwork. „Unsere Lehrlinge sind vom ersten Tag an Teil des Teams – Vertrauen und Eigenverantwortung sind für uns zentrale Werte“, so Geschäftsführer Roman Kresz. (red)