City Airport Train: Zusatzprodukte für Wien-Reisende verfügbar
Der City Airport Train (CAT) bietet ab sofort auch touristische Zusatzangebote wie die Vienna City Card und den Vienna Pass an – online sowie direkt am Flughafen.
Mit dem Ziel, Wien-Reisenden einen noch bequemeren Start in den Aufenthalt zu ermöglichen, erweitert der City Airport Train sein Serviceangebot: Zusätzlich zum Airport-Transfer zwischen Flughafen und Innenstadt können nun auch die Vienna City Card (gültig für 24, 48, 72 Stunden oder 7 Tage) sowie der Vienna Pass (für 1, 2, 3 oder 6 Tage) direkt beim CAT erworben werden – entweder bei Ankunft am Flughafen oder bereits vorab im Online-Shop.
Die Vienna City Card bietet rund 200 Ermäßigungen und inkludiert ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Vienna Pass ermöglicht freien Eintritt zu bis zu 90 Sehenswürdigkeiten in der Stadt.
Alles aus einer Hand
Reisende profitieren damit von einer zentralen Buchungsstelle für Transport- und Sightseeing-Leistungen. „Mit diesem neuen Angebot können Wien-Reisende bereits bei der Planung die beliebte Vienna City Card oder den Vienna Pass gemeinsam mit dem CAT-Ticket buchen – bequem und effizient“, erklären Michael Forstner und Christoph Korherr, Geschäftsführer des City Airport Train.
Auch Vienna Sightseeing zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit. „Gemeinsam sind wir stärker – und für Wien-Reisende ist es besonders komfortabel, Sightseeing und Transfer kombiniert buchen zu können“, so Lisa Frühbauer, Geschäftsführerin von Vienna Sightseeing Tours und CEO der VPG Vienna PASS GmbH.
Weitere Informationen unter: www.cityairporttrain.com (red)
