Costa Kreuzfahrten: Neue Routen für den Winter 2025/26

Mit Blick auf den Winter 2025/26 nimmt Costa Kreuzfahrten zwei neue Routen ins Mittelmeerprogramm der Costa Toscana auf. Die Reisen führen nach Nordafrika, Süditalien und rund um den Golf von Italien. Ergänzend dazu setzt Costa auf bewährte Ziele in der Karibik, auf den Kanaren und in Asien. Die Weltreise der Costa Deliziosa rundet das Angebot ab.

Neue Routen mit der Costa Toscana

Ab Jänner 2026 startet die Costa Toscana eine neue 12-tägige Route ab Savona mit Stopps in Marseille, Barcelona, Alicante, Málaga, Tanger, Tunis, Palermo, Civitavecchia/Rom und Neapel. Ein besonderes Highlight ist die Sea Destination „Alboran Sea Darkest Spot“ – ein lichtarmer Meeresabschnitt mit idealen Bedingungen zur Sternenbeobachtung. Eine zweite neue Route widmet sich dem Golf von Italien. Die achttägige Reise führt nach Marseille, Barcelona, Neapel, Civitavecchia/Rom und La Spezia. Auch hier ist eine Nachtfahrt mit Sternenbeobachtung in einem der dunkelsten Punkte des Mittelmeers geplant.

Weitere Mittelmeer-Routen:

Da das Mittelmeer auch im Winter zu den beliebtesten Regionen für Reisende zählt, bleibt die Costa Smeralda auf achttägigen Kreuzfahrten ab Genua im Einsatz – mit Stopps in Marseille, Barcelona, der Sea Destination „Balearic Sea Darkest Spot“, Cagliari, Neapel und Civitavecchia/Rom. Die Costa Favolosa ergänzt das Programm im Herbst mit Minikreuzfahrten von drei oder vier Tagen im westlichen Mittelmeer.

Winterrouten weltweit

Auch in der Karibik ist Costa mit abwechslungsreichen Routen vertreten: Die Costa Fascinosa und die Costa Pacifica bieten ein- und zweiwöchige Kreuzfahrten mit Stopps unter anderem in Tortola, Santo Domingo, St. Lucia und auf Catalina Island – inklusive Feiertagsterminen rund um Weihnachten und Silvester. In Asien bietet die Costa Serena zwei kombinierbare 14-tägige Routen mit Stationen in Japan, Südkorea, Vietnam, Thailand und weiteren Ländern.

Auf den Kanaren fährt die Costa Fortuna achttägige Routen ab/bis Las Palmas oder Santa Cruz de Tenerife – unter anderem nach Madeira, Lanzarote, La Gomera und Fuerteventura. Einige Abfahrten beinhalten zusätzlich Stopps in Marokko.

Weltreise der Costa Deliziosa:

Den Höhepunkt bildet die Weltreise der Costa Deliziosa, die am 21. November 2025 in Triest startet. In 142 Tagen geht es über Südamerika, Australien, Asien und den Indischen Ozean.

Alle Kreuzfahrten für Winter 2025/26 sind ab sofort buchbar. Weitere Informationen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)