Dertour: "Schiff Ahoi" mit starker Partnerpräsenz in drei Städten
Mit der Eventreihe „Schiff Ahoi“ lud Dertour Mitte August in Velden, Linz und Wien zum sommerlichen Austausch mit Reisebüro-PartnerInnen. Die hohe Nachfrage bestätigt den Erfolg des Formats.
In Velden, Linz und Wien hieß es Mitte August „Leinen los“: Bei der beliebten Eventreihe „Schiff Ahoi“ von Dertour kamen zahlreiche ExpedientInnen und BranchenpartnerInnen zu einem gemeinsamen Abend auf dem Wasser zusammen. Gutes Essen, ein Glas Wein und sommerliche Stimmung bildeten den Rahmen für fachlichen Austausch in entspannter Atmosphäre.
Dertour freut sich, dass die Nachfrage heuer besonders hoch war - alledings konnten so leider nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. „Wir überlegen, nächstes Jahr größere Schiffe zu chartern, da sich diese Eventreihe so großer Beliebtheit erfreut“, so das Team der Dertour Austria Verkaufsförderung.
BranchenvertreterInnen an Bord
Auch auf der Gästeliste zeigte sich das große Interesse: Die Europäische Reiseversicherung war mit Ruud Klerks, Benedikt Habsburg-Lothringen und Robert Bunzl vertreten. Zudem mit an Bord: Patrick Mirbach (The Lux Collective), Andrea Hendel (Ponant Kreuzfahrten), Norbert Behring (Flughafen Linz), Corinna Ziegler (FVA Malta) und Svenja Wendlandt (Palladium Hotel Group).
„Dertour Austria hat einmal mehr bewiesen, wie Networking mit Urlaubsflair geht. Wenn Fachlichkeit auf Sommerstimmung trifft, entstehen echte Verbindungen.“, schwärmt Martina Malle von Springer Reisen.aussehen“, so das Fazit von Martina Malle, Springer Reisen. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
