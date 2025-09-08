2. Klagenfurt Airport Night Run - Lauf-Event für den guten Zweck

Am 7. September verwandelte sich der Klagenfurter Flughafen erneut in eine außergewöhnliche Laufstrecke: Pünktlich um 21 Uhr fiel der Startschuss für den 2. Airport Night Run, bei dem 1.500 Lauf-, Walking- und Fitnessbegeisterte die 5,5 Kilometer lange Strecke über das Flughafengelände absolvierten. Bereits Wochen vor dem Event war die Veranstaltung – nach einer erfolgreichen Premiere mit 1.100 TeilnehmerInnen im Vorjahr – restlos ausgebucht.

Der Lauf wurde im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ organisiert, die Menschen in der Region ganzjährig zu mehr Bewegung motiviert. Auch Gesundheitslandesrätin Beate Prettner war mit dabei und zeigte sich begeistert von der besonderen Atmosphäre am nächtlichen Rollfeld.

Bewegung mit Mehrwert

Vor dem Start sorgte ein Team des Österreichischen Bundesheer-Leistungssports unter Leitung von Vizeleutnant Norbert Domnik, ehemaliger Olympia-Triathlet, für ein professionelles Warm-up. Im Anschluss feierten TeilnehmerInnen bei der After-Run-Party von Antenne Kärnten, während eine Tombola mit attraktiven Preisen für zusätzliche Stimmung sorgte.

Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch nicht der sportliche Wettbewerb, sondern die Freude an der Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis. Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Klagenfurt Airport, betonte: „1.500 TeilnehmerInnen auf unserer Start- und Landebahn – das ist nicht nur ein starkes Zeichen für die Freude an der Bewegung, sondern auch für die Verbindung zwischen unserem Flughafen und den Menschen in der Region.“

Laufen für den guten Zweck

Wie bereits im Vorjahr wurde auch 2025 für den guten Zweck gelaufen: Der Reinerlös des Airport Night Run kommt der Krebshilfe Kärnten zugute, die seit mehr als 30 Jahren eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige ist. (red)