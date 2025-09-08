tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | flug

Turkish Airlines bietet Sondertarife für die DACH-Region


Turkish Airlines
Turkish Airlines bietet im September attraktive Sondertarife für zahlreiche Langstreckenziele – gültig für Reisen zwischen 1. November 2025 und 30. Mai 2026.

Turkish Airlines legt im September eine internationale Sondertarifkampagne auf. Im Aktionszeitraum vom 9. bis 29. September 2025 können Economy-Class-Tickets für Reisen vom 1. November 2025 bis 30. Mai 2026 zu attraktiven Konditionen gebucht werden. Die Aktion gilt für Abflüge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und umfasst ein breites Spektrum an weltweiten Zielen.

Beispielhafte Tarife (Hin- und Rückflug, exkl. Serviceleistungen):

  • Wien – Dubai ab 419 EUR
  • Düsseldorf – Singapur ab 582 EUR
  • Zürich – Kuala Lumpur ab 499 CHF
  • Auch Flüge nach Australien und China sind Teil der Aktion – etwa Deutschland – Sydney ab 1.169 EUR oder Guangzhou ab 641 EUR.

Die Sondertarife gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit und unterliegen bestimmten Blackout-Zeiträumen.

Weitere Neuigkeiten im Streckennetz

Turkish Airlines fliegt in der DACH-Region ab bis zu 16 Flughäfen – darunter Wien, Salzburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, München und viele weitere – via Istanbul in das weltweite Streckennetz.

Zum Winterflugplan 2025 wird die Airline ihre China-Verbindungen deutlich ausbauen: Ab 26. Oktober 2025 wird Shanghai 11x, Peking 10x und Guangzhou ebenfalls 10x wöchentlich bedient. Zudem wurden mehrere Strecken reaktiviert: Seit dem 1. September 2025 fliegt Turkish Airlines so beispielsweise wieder täglich nach Aleppo (Syrien), auch Misrata (Libyen) ist seit Anfang September wieder Teil des Flugplans.

Ein neues Codeshare-Abkommen mit Airlink sorgt darüber hinaus für bessere Anbindungen innerhalb Südafrikas und der Nachbarstaaten, insbesondere ab Kapstadt und Johannesburg.

Weitere Informationen unter: www.turkishairlines.com (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



