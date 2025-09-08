tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

MSC Cruises lädt zu exklusiven Ship Visits in Barcelona


MSC World Europa in Genua
Im November organisiert MSC Cruises zwei exklusive Schiffsbesichtigungen für Agents im Hafen von Barcelona.

ReisebüropartnerInnen haben im Rahmen zweier Ship Visits die Möglichkeit, die MSC World Europa (07.11.2025) und die MSC Splendida (08.11.2025) persönlich kennenzulernen. Die Besichtigungen finden direkt im Hafen von Barcelona statt und werden vom Außendienstteam von MSC Cruises begleitet.
Geplant ist jeweils ein kompaktes Tagesprogramm mit Schiffsführung, Mittagessen im Buffet-Restaurant und einer Produktschulung im Business Center. Die Teilnahme ist an einem oder beiden Terminen möglich.

Programmablauf / Zeitplan

Treffpunkt: Einschiffungshalle MSC Cruises, Hafen Barcelona - Ablauf pro Tag:

  • ca. 10:00 Uhr: Ankunft & Check-In
  • 10:30–12:30 Uhr: Schiffsführung mit dem MSC Team
  • 12:30–13:30 Uhr: Mittagessen an Bord
  • 14:00–16:00 Uhr: Produktschulung
  • ab 16:00 Uhr: Ausschiffung & individuelle Heimreise

Wichtige Hinweise & Anmeldung

Die An- und Abreise erfolgt individuell, ebenso ist eine Übernachtung in Barcelona optional. Die Teilnahmeplätze sind limitiert, eine Anmeldung ist bis spätestens 17. September 2025 möglich. Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 20 Personen.

Die schriftliche Teilnahmebestätigung erfolgt bis 19. September 2025. Eine Anmeldung ist per E-Mail an sabrina.jetzinger@msccruises.at möglich. Erforderlich sind folgende Angaben: Name, Reisebüroname, Agenturnummer, Geburtsdatum, Kontaktdaten sowie der gewünschte Termin bzw. beide Termine.

(red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



