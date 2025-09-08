| news | flughafen» flug
Flughafen Innsbruck: Neue Verbindungen im Winterflugplan
TUIfly Belgium fliegt im Winter 2025/26 neu nach Brüssel – und auch andere Airlines bauen ihre Verbindungen ab Innsbruck weiter aus.
Im Winterflugplan 2025/26 sorgen erweiterte Verbindungen ab Innsbruck für bessere Anbindungen an wichtige europäische Märkte: Neue Direktflüge nach Brüssel von TUIfly, zusätzliche Frequenzen nach Deutschland und optimierte Verbindungen nach Madrid stehen auf dem Programm.
Brüssel mit zusätzlicher Airline-Anbindung
Ab 19. Dezember 2025 bietet TUIfly Belgium erstmals Direktflüge von Innsbruck nach Brüssel an. Die neue Verbindung wird jeweils montags und freitags bedient. Damit ergänzt TUIfly Belgium das bestehende Angebot von Austrian Airlines, die bereits die Strecke zwischen Innsbruck und Brüssel bedienen und im Winterflugplan weiterhin einen wöchentlichen Flug am Samstag durchführen.
Mehr Frequenzen nach Deutschland und Spanien
Auch bestehende Strecken werden im Winterflugplan 2025/26 ausgebaut: Eurowings fliegt nun zweimal pro Woche (freitags und sonntags) nach Düsseldorf. Die Verbindung nach Hamburg wird auf fünf wöchentliche Flüge aufgestockt.
Darüber hinaus nimmt Iberia die spanische Hauptstadt Madrid mit optimierten Flugzeiten zweimal pro Woche (mittwochs und sonntags) in den Flugplan auf. Die angepassten Abflugzeiten verbessern Anschlüsse und bieten mehr Komfort für PassagierInnen.
Weitere Informationen unter: www.innsbruck-airport.com (red)
innsbruck, flughafen innsbruck, flug, flugverbindunen, winterflug, winterflugpaln, flugplan, tuifly belgium, brüssel, düsseldorf, madrid
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
2. Klagenfurt Airport Night Run - Lauf-Event für den guten Zweck
Insgesamt 1.500 TeilnehmerInnen verwandelten am...
Turkish Airlines bietet Sondertarife für die DACH-Region
Turkish Airlines bietet im September...
AUA: Stefan-Kenan Scheib wird neuer COO
Austrian Airlines bekommt einen neuen...
EL AL: "Protect"-Service jetzt mit dynamischer Preisgestaltung
Mit dem Zusatzservice „EL AL...
Austrian Airlines stellt "Dubai Deal" für die Wintersaison vor
Mit dem "Dubai Deal" testet...