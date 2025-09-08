Flughafen Innsbruck: Neue Verbindungen im Winterflugplan

Im Winterflugplan 2025/26 sorgen erweiterte Verbindungen ab Innsbruck für bessere Anbindungen an wichtige europäische Märkte: Neue Direktflüge nach Brüssel von TUIfly, zusätzliche Frequenzen nach Deutschland und optimierte Verbindungen nach Madrid stehen auf dem Programm.

Brüssel mit zusätzlicher Airline-Anbindung

Ab 19. Dezember 2025 bietet TUIfly Belgium erstmals Direktflüge von Innsbruck nach Brüssel an. Die neue Verbindung wird jeweils montags und freitags bedient. Damit ergänzt TUIfly Belgium das bestehende Angebot von Austrian Airlines, die bereits die Strecke zwischen Innsbruck und Brüssel bedienen und im Winterflugplan weiterhin einen wöchentlichen Flug am Samstag durchführen.

Mehr Frequenzen nach Deutschland und Spanien

Auch bestehende Strecken werden im Winterflugplan 2025/26 ausgebaut: Eurowings fliegt nun zweimal pro Woche (freitags und sonntags) nach Düsseldorf. Die Verbindung nach Hamburg wird auf fünf wöchentliche Flüge aufgestockt.

Darüber hinaus nimmt Iberia die spanische Hauptstadt Madrid mit optimierten Flugzeiten zweimal pro Woche (mittwochs und sonntags) in den Flugplan auf. Die angepassten Abflugzeiten verbessern Anschlüsse und bieten mehr Komfort für PassagierInnen.

Weitere Informationen unter: www.innsbruck-airport.com