tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff» vertrieb

Hurtigruten holt neuen Sales Director DACH an Bord


Jens Meyer-Bosse - MS Finnmarken
Hurtigruten stärkt seinen Vertrieb in der DACH-Region: Zum 1. Oktober übernimmt Jens Meyer-Bosse die Position des Sales Director.

Mit Jens Meyer-Bosse übernimmt ein erfahrener Vertriebsprofi ab 1. Oktober die Position des Sales Director. In seiner neuen Rolle wird er die bestehende Strategie unter der Führung von Marius Griego weiterentwickeln und neue Impulse im Partnervertrieb setzen. Meyer-Bosse wechselt von Color Line, wo er seit 2018 als Head of Sales tätig war. Zuvor verantwortete er dort bereits den Agenturvertrieb und baute unter seiner Leitung die Zusammenarbeit mit ReiseveranstalterInnen und Reisebüros im deutschsprachigen Raum nachhaltig aus – darunter auch mit Hurtigruten.

Vertrauter Vertriebsexperte

Bereits früh in seiner Karriere war Meyer-Bosse für das Skandinavische Reisebüro tätig, das damals Teil von Hurtigruten war. Als Marketing- und Vertriebsleiter sammelte er dort umfangreiche Erfahrung im Skandinavien- und Norwegen-Geschäft. Bei Hurtigruten trifft er daher auf ein vertrautes Umfeld.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit Jens Meyer-Bosse einen profilierten Vertriebsprofi für Hurtigruten gewonnen haben, eigentlich sogar: zurückgewonnen haben“, sagt Marius Griego, Vice President Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten. „Seine Expertise im B2B-Vertrieb, seine langjährige Erfahrung mit Seereisen und eben seine enge Verbindung zu Norwegen und zu Hurtigruten machen ihn zur idealen Wahl, um unseren eingeschlagenen Kurs mit frischer Dynamik weiter zu verfolgen.“

Auch Jens Meyer-Bosse freut sich auf seine neue Position und sagt dazu: „Hurtigruten ist einfach ein tolles, modernes und nachhaltiges Produkt. Ich freue mich darum sehr, dass ich an Bord gehen und Norwegen und Hurtigruten im deutschsprachigen Reisevertrieb weiter verankern kann.“ (red) 


  hurtigruten, dach, dach-region, vertrieb, sales, sales director, jens meyer-bosse

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
8 September 2025

16:54
2. Klagenfurt Airport Night Run - Lauf-Event für den guten Zweck
15:51
Turkish Airlines bietet Sondertarife für die DACH-Region
15:10
MSC Cruises lädt zu exklusiven Ship Visits in Barcelona
12:07
Flughafen Innsbruck: Neue Verbindungen im Winterflugplan
11:31
Hurtigruten holt neuen Sales Director DACH an Bord
10:55
Dertour Austria startet Schulungsoffensive im Herbst
10:23
Miller Reisen: Einladung zum Brasilien-Webinar

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.