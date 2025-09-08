Hurtigruten holt neuen Sales Director DACH an Bord

Mit Jens Meyer-Bosse übernimmt ein erfahrener Vertriebsprofi ab 1. Oktober die Position des Sales Director. In seiner neuen Rolle wird er die bestehende Strategie unter der Führung von Marius Griego weiterentwickeln und neue Impulse im Partnervertrieb setzen. Meyer-Bosse wechselt von Color Line, wo er seit 2018 als Head of Sales tätig war. Zuvor verantwortete er dort bereits den Agenturvertrieb und baute unter seiner Leitung die Zusammenarbeit mit ReiseveranstalterInnen und Reisebüros im deutschsprachigen Raum nachhaltig aus – darunter auch mit Hurtigruten.

Vertrauter Vertriebsexperte

Bereits früh in seiner Karriere war Meyer-Bosse für das Skandinavische Reisebüro tätig, das damals Teil von Hurtigruten war. Als Marketing- und Vertriebsleiter sammelte er dort umfangreiche Erfahrung im Skandinavien- und Norwegen-Geschäft. Bei Hurtigruten trifft er daher auf ein vertrautes Umfeld.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit Jens Meyer-Bosse einen profilierten Vertriebsprofi für Hurtigruten gewonnen haben, eigentlich sogar: zurückgewonnen haben“, sagt Marius Griego, Vice President Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten. „Seine Expertise im B2B-Vertrieb, seine langjährige Erfahrung mit Seereisen und eben seine enge Verbindung zu Norwegen und zu Hurtigruten machen ihn zur idealen Wahl, um unseren eingeschlagenen Kurs mit frischer Dynamik weiter zu verfolgen.“

Auch Jens Meyer-Bosse freut sich auf seine neue Position und sagt dazu: „Hurtigruten ist einfach ein tolles, modernes und nachhaltiges Produkt. Ich freue mich darum sehr, dass ich an Bord gehen und Norwegen und Hurtigruten im deutschsprachigen Reisevertrieb weiter verankern kann.“ (red)