travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | schulung» veranstalter

Dertour Austria startet Schulungsoffensive im Herbst


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Ab Oktober bietet Dertour Austria Agents neue exklusive Online-Trainings zu den Tools TravelCompass und Tourplaner an.

Das webbasierte Buchungstool TravelCompass ermöglicht die einfache und codierungsfreie Buchung sämtlicher Reiseleistungen der Marken der Dertour Group. Dank intuitiver Menüführung auf der Startseite und der Möglichkeit, verschiedene Leistungen flexibel zu kombinieren, wird der Buchungsprozess am Counter deutlich vereinfacht. Mit dem integrierten Tourplaner lassen sich darüber hinaus individuelle Rundreisen erstellen oder bestehende Reiseverläufe personalisieren. Interaktive Karten, Distanzen, Hotelvorschläge sowie Informationen zu Sehenswürdigkeiten unterstützen bei der Beratung und Planung.

Online-Schulungen ab Oktober 

Christian Harrer, Senior Specialist Sales Dertour Austria, führt durch insgesamt sechs Online-Schulungsblöcke im Zeitraum von Oktober bis Dezember. Die Trainings werden über Microsoft Teams angeboten und stehen jeweils in einer Basis- oder Update-Version zur Auswahl. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Termine im Überblick:
  • 07.10.2025 | 08:00–09:30 Uhr - Basis oder 12:00–13:00 Uhr - Update
  • 08.10.2025 | 12:00–13:00 Uhr - Tourplaner
  • 11.11.2025 | 08:00–09:00 Uhr - Update oder 12:00–13:30 Uhr - Basis
  • 12.11.2025 | 08:00–09:00 Uhr - Tourplaner
  • 17.12.2025 | 12:00–13:00 Uhr - Tourplaner
  • 18.12.2025 | 08:00–09:30 Uhr - Basis oder 12:00–13:00 Uhr - Update

Anmeldung zu den Schulungen HIER (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



