travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

news

Miller Reisen: Einladung zum Brasilien-Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Am kommenden Mittwoch, den 10. September 2025, findet das nächste Webinar im Rahmen der "Miller Mittwoch"-Reihe statt. Dieses Mal dreht sich alles um Brasilien.

Das Webinar richtet sich an alle Agents, die ihr Wissen über Brasilien vertiefen und ihre Beratungskompetenz erweitern möchten. Im Mittelpunkt der Online-Schulung stehen die eindrucksvollen Naturlandschaften des größten Landes Südamerikas, die zu den Höhepunkten jeder Brasilienreise zählen. 
Neben der Vorstellung der Naturwunder vermittelt das Webinar auch praxisnahe Hinweise zur optimalen Reisezeit sowie zahlreiche Tipps, die in der Kundenberatung hilfreich sind. 

Naturwunder im Fokus

Länderexperte Philipp Zydziak stellt den Teilnehmenden ausgewählte Regionen vor, darunter den Amazonas mit einen beeindruckenden Ökosystemen, die spektakulären Dünen- und Lagunenlandschaften des Nationalparks Lençóis Maranhenses sowie das artenreiche Pantanal, das als eines der besten Tierbeobachtungsgebiete der Welt gilt. Ergänzt wird die Präsentation durch Gastreferent Sandro Heusinger, der weitere fachkundige Einblicke in die landschaftliche und biologische Vielfalt dieser Region gibt.

Anmeldung unter: www.miller-reisen.de/webinare.

Die weiteren Webinar-Termine für 2025

(immer 30 min ab 11:00 Uhr)

  • 08.10.2025 - Kuba
  • 12.11.2025 - Nicaragua

  • 03.12.2025 - Ecuador & Galapagos

(red)


