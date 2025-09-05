Club Med Cefalù: Fam-Trip zum Jubiläum

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens von Club Med organisierte Select Tours einen Fam-Trip ins 5-Trident-Resort Club Med Cefalù. Geladen waren ausgewählte AgentInnen von Ruefa Reisen, Moser Reisen und Urlaubsflair, die das Resort vor Ort erkundeten und das hochwertige Club-Med-Konzept persönlich erlebten.

Eingebettet in die Natur oberhalb der malerischen Bucht von La Rocca präsentierte sich das Resort von seiner besten Seite. Neben Hotelbesichtigungen und Produktpräsentationen bot der Kurzaufenthalt ausreichend Raum für Austausch, individuelle Entdeckungen und bleibende Eindrücke.

Entdecken, erleben, weitergeben

Das Club Med Cefalù beeindruckte mit einer harmonischen Verbindung aus natürlicher Schönheit, moderner Architektur und dem eleganten Flair eines sizilianischen Palazzos. Die stilvollen Villen mit Blick auf die Bucht von La Rocca boten einen Rückzugsort, der Ruhe und Komfort auf hohem Niveau vereint. Auch kulinarisch wurden die TeilnehmerInnen verwöhnt: Die sizilianische Küche, geprägt von frischen, regionalen Zutaten, sorgte für authentische Geschmackserlebnisse und rundete den Aufenthalt genussvoll ab. Neben der Hotelanlage selbst beeindruckte die Region mit ihrer Vielfalt: von den historischen Gassen Palermos bis hin zur beeindruckenden Landschaft des Madonie-Parks.

Der Fam-Trip bot damit nicht nur wertvolle Einblicke in das Produkt Club Med, sondern auch Inspiration für die persönliche Beratung. Die Begeisterung der TeilnehmerInnen bestätigte: Club Med bleibt auch nach 75 Jahren ein verlässlicher Partner für außergewöhnliche Urlaubserlebnisse. (red)