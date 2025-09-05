Ponant: Exklusive Kreuzfahrten zu Weihnachten und Silvester

Abseits vom Trubel des Alltags und fernab gewohnter Routinen ermöglichen die Routen exklusive Einblicke in einige der faszinierendsten Regionen der Welt. Ob zwischen Pinguinen in der Antarktis oder unter Palmen in der Südsee – jede Reise verbindet außergewöhnliche Destinationen mit dem Komfort eines gehobenen Kreuzfahrterlebnisses.

Festtage fernab genießen

Gäste erwartet eine festliche Stimmung an Bord, kombiniert mit französischer Gastfreundschaft, gehobener Kulinarik und stilvoller Atmosphäre. Je nach Route variieren Dauer und Preis der Reisen – von einer Woche bis hin zu mehrwöchigen Expeditionen.

Weihnachten zwischen Eisbergen

Wer weiße Weihnachten wortwörtlich nehmen möchte, findet sie an Bord der L’Austral. Die 18-tägige Reise startet auf den Falklandinseln, führt über Südgeorgien bis in die eisige Welt der Antarktis. Gletscherlandschaften, Eisberge und Pinguinkolonien bilden die Kulisse dieser Expedition, bei der Reisende in die Spuren großer Entdecker eintauchen. Ein festliches Gala-Dinner, die intime Atmosphäre des kleinen Schiffs und eine erfahrene Crew sorgen für besondere Feiertage. Reisepreis: Diese 17 Nächte-Reise ist ab 23.115 p.P. EUR buchbar.

Tropische Weihnachten

Wärme, Farbenpracht und Südseeträume – die Paul Gauguin nimmt Gäste mit auf eine 8-tägige Reise ab Tahiti zu den Gesellschaftsinseln. Huahine, Raiatea, das private Motu Mahana und Moorea stehen auf dem Programm. Eine ideale Auszeit für alle, die der Kälte entfliehen und Weihnachten mit Blick auf türkisfarbene Lagunen verbringen möchten. Reisepreis: Diese 7 Nächte-Reise ist ab 4.910 p.P. buchbar.

Jahreswechsel auf See

Auch zum Jahreswechsel bietet Ponant einige besondere Kreuzfahrterlebnisse:

Atlantische Inselträume: Von den Kanaren zu den Kapverden und weiter bis nach Dakar – abwechslungsreiche Landschaften, milde Temperaturen und ein einzigartiger Mix aus Natur und Kultur. Reisepreis: Diese 10 Nächte-Reise ist ab 5.760 p.P. EUR buchbar.

Kreuzfahrt Südostasien entdecken: Von Bali über Osttimor bis Indonesien – die 15-tägige Kreuzfahrt mit der Le Jacques Cartier führt durch tropische Inselwelten, vorbei an Vulkanen, Regenwäldern und der Tierwelt Komodos. Reisepreis: Diese 15 Nächte-Reise ist ab 13.340 p.P. EUR buchbar.

Neuseeländische Wildnis: Silvester auf der Le Soléal zwischen Fjorden, subantarktischen Inseln und UNESCO-Weltnaturerbestätten – eine Expedition für EntdeckerInnen, begleitet von Dokumentarfilmerin Natalie Hewit. Reisepreis: Diese 14 Nächte-Reise ist ab 13.730 p.P. EUR buchbar.

Weitere Feiertagsreisen weltweit

Auch in anderen Regionen bietet Ponant Kreuzfahrten über Weihnachten und Silvester an – darunter: Südafrika & Indischer Ozean Mittelamerika Kanarische Inseln Karibik Südsee. Alle Reisen sind so gestaltet, dass sie besondere Feiertagsmomente mit authentischen Erlebnissen und gehobenem Komfort verbinden.

Weitere Informationen unter: www.ponant.com