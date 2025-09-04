| news | veranstalter» vertrieb
Jordanien neu bei SunTrips
SunTrips, die Baustein- und Fernreisenmarke der LMX-Gruppe, erweitert ihr Portfolio und bietet ab sofort ein komplettes Reiseangebot für Jordanien.
Mit einer breiten Auswahl an Rundreisen, Badeaufenthalten und attraktiven Reisekombinationen ist das faszinierende Königreich im Orient nun neu im Programm vertreten. Jordanien begeistert mit seiner einzigartigen Kultur, atemberaubenden Landschaften und einer jahrtausendealten Geschichte. Ab sofort können Reisebüros von SunTrips diese Vielfalt in all ihren Facetten anbieten und erlebbar machen.
Zu den Höhepunkten bei SunTrips zählen:
- Mietwagenrundreisen sind ideal für Entdecker, die das Land individuell bereisen möchten.
- Deutschsprachige Rundreisen, geführt von erfahrenen Reiseleitern, die tiefgehende Einblicke in Kultur und Geschichte vermitteln.
- Badeaufenthalte: Erholung pur am Toten oder Roten Meer, kombiniert mit spannenden Rundreisen oder neuen Länderkombinationen.
- Flexible Individualreisen: Gäste können ihre Strecken nun selbstständig und flexibel kombinieren. Zusätzlich stehen Zwischentransfers mit der Einbindung von Ausflügen zur Verfügung, die noch mehr Freiheit und Komfort bei der Reisegestaltung ermöglichen.
Kultur, Natur und Webinare
Mit Jordanien erweitert SunTrips sein Programm um ein faszinierendes Reiseland, das Abenteuer, Kultur und Erholung in einzigartiger Vielfalt vereint. Neben der weltberühmten Felsenstadt Petra rückt nun das gesamte Land in den Fokus: von den spektakulären Wüstenlandschaften des Wadi Rum bis zu den erholsamen Küsten des Toten und des Roten Meeres. Dank neuer Länderkombinationen lässt sich Jordanien abwechslungsreich und intensiv entdecken. Kurze Flugzeiten, ein ganzjährig angenehmes Klima und nur eine Stunde Zeitunterschied zu Deutschland machen das Königreich zudem zu einem besonders komfortablen Reiseziel.
Weitere, ausführliche Informationen gibt es in zwei kostenlosen Webinarterminen: bausteinreisen.de/webinare (red)
