Jordanien neu bei SunTrips

Mit einer breiten Auswahl an Rundreisen, Badeaufenthalten und attraktiven Reisekombinationen ist das faszinierende Königreich im Orient nun neu im Programm vertreten. Jordanien begeistert mit seiner einzigartigen Kultur, atemberaubenden Landschaften und einer jahrtausendealten Geschichte. Ab sofort können Reisebüros von SunTrips diese Vielfalt in all ihren Facetten anbieten und erlebbar machen.

Zu den Höhepunkten bei SunTrips zählen:

: Erholung pur am Toten oder Roten Meer, kombiniert mit spannenden Rundreisen oder neuen Länderkombinationen. Flexible Individualreisen: Gäste können ihre Strecken nun selbstständig und flexibel kombinieren. Zusätzlich stehen Zwischentransfers mit der Einbindung von Ausflügen zur Verfügung, die noch mehr Freiheit und Komfort bei der Reisegestaltung ermöglichen.

Kultur, Natur und Webinare

Mit Jordanien erweitert SunTrips sein Programm um ein faszinierendes Reiseland, das Abenteuer, Kultur und Erholung in einzigartiger Vielfalt vereint. Neben der weltberühmten Felsenstadt Petra rückt nun das gesamte Land in den Fokus: von den spektakulären Wüstenlandschaften des Wadi Rum bis zu den erholsamen Küsten des Toten und des Roten Meeres. Dank neuer Länderkombinationen lässt sich Jordanien abwechslungsreich und intensiv entdecken. Kurze Flugzeiten, ein ganzjährig angenehmes Klima und nur eine Stunde Zeitunterschied zu Deutschland machen das Königreich zudem zu einem besonders komfortablen Reiseziel.

Weitere, ausführliche Informationen gibt es in zwei kostenlosen Webinarterminen: bausteinreisen.de/webinare (red)