AUA: Stefan-Kenan Scheib wird neuer COO

Das hat der Austrian Airlines Aufsichtsrat heute entschieden. Stefan-Kenan Scheib folgt auf Francesco Sciortino, der mit 1. September eine neue Aufgabe im Vorstand von Lufthansa Airlines als Hub Manager Frankfurt & Accountable Manager Lufthansa Airlines übernommen hat.

Erfahrener Airliner

Stefan-Kenan Scheib startete seine Karriere in der Luftfahrt 1999 als First Officer Airbus 320 bei Lufthansa Airlines. 2006 wechselte er zu Germanwings als Kapitän auf Airbus 320. Zusätzlich übernahm er Führungsrollen im Operations Bereich von Germanwings, beispielsweise als Leiter der Flugsicherheit, des Crew Trainings und später des gesamten Flugbetriebs. 2017 übernahm er die Leitung der Flugschule Bremen der Lufthansa Aviation Training (LAT) und 2018 die Gesamtleitung aller Flugschulen der LAT. Parallel dazu absolvierte er ein MBA Studium an der Hochschule Koblenz. Seit Juli 2021 ist Stefan-Kenan Scheib als Flugbetriebsleiter bei SWISS für alle flugbetrieblichen Belange des Schweizer Flag Carriers verantwortlich, ebenfalls eine Konzerngesellschaft der Lufthansa Group.

Das Austrian Airlines Vorstandsteam besteht somit ab 15. September aus Annette Mann als CEO und Stefan-Kenan Scheib als COO.

Ressortaufteilung im Vorstandsteam

Annette Mann wird weiterhin die Bereiche Business Development inkl. Public Affairs, Brand & Communication, Legal & Compliance, Netzplanung, Finanzen, Human Relations, Customer Experience & Hospitality sowie Sales Austria & Slovakia verantworten.

Stefan-Kenan Scheib hat sämtliche operative Ressorts wie Flugbetrieb, Kabine, Bodendienste Flight Safety, Crew Training, Operations Planning & Steering, Technik sowie IT unter seiner Verantwortung.

„Mit Stefan-Kenan Scheib konnten wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Operations für die Position des COO von Austrian Airlines gewinnen. Austrian hat gerade in den letzten Jahren Top Leistungen bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit erzielt. Ich bin überzeugt, dass Stefan-Kenan Scheib diese hervorragende Performance fortsetzen wird. Dafür wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg“, sagt Till Streichert, Austrian Airlines Aufsichtsratsvorsitzender und Finanzvorstand der Lufthansa AG.

Annette Mann ergänzt: „Ich freue mich, dass es so rasch gelungen ist, die Rolle unseres COO zu besetzen. Einmal mehr bedanke ich mich bei Francesco Sciortino, der während der letzten viereinhalb Jahre den operativen Betrieb unseres Unternehmens zu neuen Höhenflügen geführt hat. Gleichzeitig freue ich mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Stefan-Kenan Scheib als neues Mitglied im Vorstandsteam von Austrian Airlines.“ (red)