travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | versicherung» schulung

TTC startet mit neuer Führung und Kursen in den Herbst


Foto: Europäischen Reiseversicherung AG / TTC
Die neue TTC-Geschäftsführung
Foto: Europäischen Reiseversicherung AG / TTC
TTC Back Office Team

Die TTC Unternehmensberatung GmbH, Tochter der Europäischen Reiseversicherung, startet mit erweitertem Führungsteam und neuem Schulungsprogramm in den Herbst.

Mit Isabelle Fleury und Kevin Radinger treten zwei erfahrene Branchenprofis in die Geschäftsführung der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH ein. Sie ergänzen somit das Leitungsteam rund um Christian Wildfeuer, der das Unternehmen seit 2014 führt. Ziel der personellen Erweiterung ist es, die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Fleury bringt über 30 Jahre Erfahrung in Touristik und Reiseversicherung mit. Seit über zwei Jahrzehnten ist sie bei der Europäischen Reiseversicherung tätig, wo sie unter anderem das Vermittler-Management verantwortet. Radinger ist seit mehr als zehn Jahren im Bereich Assistance und Reiseversicherung tätig und leitet seit Anfang 2025 den Vertrieb der Europäischen Reiseversicherung.

Auch im Back Office gibt es Unterstützung: Neben dem langjährigen Ansprechpartner Christian Widerna verstärken Desiree Luif und Christopher Büchler das TTC-Team.

Neues Kursprogramm mit elf Seminaren

Zeitgleich startet das TTC mit einem erweiterten Herbstprogramm in die neue Saison. Im Fokus stehen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz – zentrale Kompetenzen für den Berufsalltag im Reisevertrieb. Insgesamt elf neue Seminare ergänzen das bestehende Angebot, das weiterhin Trainings zu Reise- und Tourismusrecht, Verkaufsstrategien und Künstlicher Intelligenz umfasst.

Anmeldungen zu den Kursen unter: www.ttc.at/seminare (red)


  ttc, europäische reiseversicherug, reiseversicheerung, travel training center, geschäftsführung, kurse, kursprogramm

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



