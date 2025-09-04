tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | vertrieb» reisebüro

expipoint auf Wachstumskurs in der DACH-Region


expipoint
Die Plattform für Reiseprofis startet mit erweiterten Angeboten, wachsendem Team und DACH-weitem Netzwerk in die zweite Jahreshälfte.

expipoint setzt nach einer aktiven ersten Jahreshälfte auch im weiteren Jahresverlauf auf persönliche Begegnungen, digitale Innovationen und neue Marktzugänge. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Plattform selbst, sondern der Mehrwert für Reisebüromitarbeitende und Partner: Reiseprofis entdecken bei expipoint Wissen, Inspiration und starke Partner. Gleichzeitig erreichen Hotels, Airlines, Kreuzfahrtreedereien, Destinationen und Technikanbieter über die Plattform eine engagierte Community von Expis in der gesamten DACH-Region – und präsentieren ihre Angebote gezielt und wirksam. Ganz nach dem Motto: Eine Plattform – zwei Perspektiven.

Highlights 2025 – Rückblick & Ausblick

  • Travel Vibes Tunesien (Frühjahr): Über 180 Expis erlebten die Destination ganz authentisch 
  • Travel Vibes Bodo & Lofoten (Oktober): 120 Expis entdecken Norwegen hautnah
  • Floating Roadshow Highlights (November): Ein globales Konzept, das Partner und Expis zusammenbringt 
  • Rund 30 Roadshows & Live-Events im Jahr: Persönliche Begegnungen bleiben im Fokus von expipoint
  • Wöchentliche FamTrips weltweit: Jede Woche entdecken Expis Produkte und Destinationen der Partner
  • expipoint campus (ab Q4): Webinare, E-Learnings und interaktive Trainings bündeln digitales Wissen für Expis – und schaffen direkte Zugänge für Partner.
  • Exklusiver Newsfeed: Partner platzieren ihre Botschaften, Angebote und News künftig direkt in der Community – ohne Zusatzkosten.
  • expipoint PRIVÉ: Neues Format für das Luxus- und High-End-Segment. Zugang erhalten ausgewählte Expis, um Qualität und Nachhaltigkeit in der Kundenansprache zu stärken.

Plattform wächst weiter

Immer mehr Reiseveranstalter und Spezialanbieter nutzen expipoint als White-Label-Lösung – kosteneffizient, flexibel und ohne eigenes Team. Die Partner zahlen nur, was sie benötigen, profitieren aber vom Know-how des expipoint-Teams. Und auch personell wächst expipoint: Das Kernteam zählt mittlerweile 13 Mitarbeitende. Zusätzlich unterstützt ein Netzwerk erfahrener Freelancer Partner bei Marketingaktionen und Projekten.

Nach dem erfolgreichen Start in Österreich folgt nun der Markteintritt in der Schweiz – und damit der vollständige Zugang zum DACH-Markt. Zusätzlich wurde ein neues Büro im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg eröffnet, das als zentrale Anlaufstelle für Partner und Netzwerk dient.

„Unser Ziel ist es nicht, über uns zu sprechen – sondern den Mehrwert für unsere Partner zu schaffen. Ob Roadshows, FamTrips oder digitale Tools: Wir bringen die Branche zusammen, geben Expis Wissen und Inspiration und unterstützen Partner dabei, ihre Produkte sichtbar zu machen. Genau dafür steht expipoint“, so Christian Balzer, Gründer und Geschäftsführer der expipoint GmbH. 

Weitere Informationen unter: www.expipoint.com (red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

