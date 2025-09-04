tip

Rhomberg Reisen schaltet Korsika-Programm 2026 frei


Urlaub auf Korsika
Rhomberg Reisen öffnet ab sofort die Buchung für das Korsika-Programm 2026. Erste Charterflüge nach Calvi und ausgewählte Unterkünfte sind bereits verfügbar.

Rhomberg Reisen schaltet sein Korsika-Programm für die Sommersaison 2026 in diesem Jahr so früh wie noch nie frei. Den Auftakt machen die Charterverbindungen nach Calvi ab Graz, Innsbruck, Wien, Salzburg, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein, kombiniert mit sorgfältig ausgewählten Unterkünften in der Balagne – von Ferienwohnungen über Hotelanlagen bis hin zu besonderen Unterkünften.

Vorteile beim frühen Buchen:

  • Attraktive Super-Frühbucherpreise auf Flug und Unterkunft
  • Begrenzte Kontingente – vor allem bei kleinen, beliebten Hotels
  • Hohe Nachfrage nach Korsika: Wer früh bucht, sichert sich die besten Plätze

Die Unterkünfte sind ab sofort über die gängigen Buchungssysteme oder telefonisch beim Rhomberg-Serviceteam buchbar. Die komplette Auswahl wird ab Ende Oktober 2025 freigeschaltet.

Sollte die gewünschte Unterkunft noch nicht verfügbar sein, bietet Rhomberg Reisen eine Warteliste für Wunschunterkünfte an. Sobald diese freigeschaltet sind, werden Reisebüros automatisch informiert. (red)


