| news | veranstalter» reisebüro
Rhomberg Reisen schaltet Korsika-Programm 2026 frei
Rhomberg Reisen öffnet ab sofort die Buchung für das Korsika-Programm 2026. Erste Charterflüge nach Calvi und ausgewählte Unterkünfte sind bereits verfügbar.
Rhomberg Reisen schaltet sein Korsika-Programm für die Sommersaison 2026 in diesem Jahr so früh wie noch nie frei. Den Auftakt machen die Charterverbindungen nach Calvi ab Graz, Innsbruck, Wien, Salzburg, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein, kombiniert mit sorgfältig ausgewählten Unterkünften in der Balagne – von Ferienwohnungen über Hotelanlagen bis hin zu besonderen Unterkünften.
Vorteile beim frühen Buchen:
- Attraktive Super-Frühbucherpreise auf Flug und Unterkunft
- Begrenzte Kontingente – vor allem bei kleinen, beliebten Hotels
- Hohe Nachfrage nach Korsika: Wer früh bucht, sichert sich die besten Plätze
Die Unterkünfte sind ab sofort über die gängigen Buchungssysteme oder telefonisch beim Rhomberg-Serviceteam buchbar. Die komplette Auswahl wird ab Ende Oktober 2025 freigeschaltet.
Sollte die gewünschte Unterkunft noch nicht verfügbar sein, bietet Rhomberg Reisen eine Warteliste für Wunschunterkünfte an. Sobald diese freigeschaltet sind, werden Reisebüros automatisch informiert. (red)
rhomberg, rhombergreisen, korsika, buchung, buchbar, buchungsstart, sommer 2026, calvi
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Jordanien neu bei SunTrips
SunTrips, die Baustein- und Fernreisenmarke...
expipoint auf Wachstumskurs in der DACH-Region
Die Plattform für Reiseprofis startet...
EL AL: "Protect"-Service jetzt mit dynamischer Preisgestaltung
Mit dem Zusatzservice „EL AL...
TUI: Starke Nachfrage nach Fern- und Skiurlaub im Winter 2025/26
Die Reiselust der ÖsterreicherInnen ist...
Prima Reisen: Norwegen-Winterreisen jetzt buchbar
Mit dem Schulbeginn fällt bei...