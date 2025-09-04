| news | flug» reisebüro
EL AL: "Protect"-Service jetzt mit dynamischer Preisgestaltung
Mit dem Zusatzservice „EL AL Protect“ können PassagierInnen Tickets flexibel stornieren und erhalten einen Gutschein über 100% des Ticketwerts. Neu ist, dass sich die Kosten nun nach Saison, Reiseziel und Tarifart richten.
Mit dem kostenpflichtigen Service „EL AL Protect“ bietet die israelische Airline eine flexible Lösung für KundInnen, die ihre Reisepläne absichern möchten: Wird ein Flug mindestens 48 Stunden vor Abflug storniert, erhalten PassagierInnen einen Gutschein in Höhe des gesamten Ticketwerts – inklusive gebuchter Zusatzleistungen wie Gepäck oder Sitzplatzreservierungen. Abgezogen wird lediglich die Servicegebühr für „EL AL Protect“.
Wichtige Rahmenbedingungen:
- Nur direkt bei Ticketausstellung buchbar, nachträglich nicht änderbar.
- Gültig für Flüge von EL AL und Sundor, nicht für Codeshare.
- Nicht verfügbar für Lite-Tarife, Classic-Bonustickets oder Gruppenbuchungen.
- Bei Nordamerika-Flügen ist der Service bei Flex-Tarifen bereits inkludiert.
- Der Gutschein ist übertragbar, nicht in bar einlösbar und gilt bis zum aufgedruckten Ablaufdatum.
- Gültig für bis zu neun Tickets und auch auf Zusatzleistungen anwendbar.
Die Stornierung über „EL AL Protect“ kann für einzelne PassagierInnen einer Buchung erfolgen – bei Hin- und Rückflugtickets jedoch nur für beide Strecken gemeinsam. Nach Umwandlung in einen Gutschein gilt das Ticket als storniert. Eine teilweise Nutzung einzelner Flugsegmente ist nicht vorgesehen.
Dynamische Preisgestaltung und Vertrieb
Seit 3. September 2025 gelten für „EL AL Protect“ dynamische Preise, die sich nach Saison, Reiseziel, Tarifart und Kaufdatum richten. Der jeweils gültige Preis wird bei Buchung des Service angezeigt.
Das Produkt ist über alle Vertriebskanäle buchbar und in den gängigen Distributionssystemen wie folgt implementiert:
- Sabre: Überprüfen Sie die Produktkosten pro Segment und buchen Sie zum höchsten Preis.
- Amadeus: Für Hin- und Rückflugtickets werden zwei EMDs pro Passagier ausgestellt. Es sollte jedoch nur das EMD mit einem Betrag ungleich Null ausgestellt werden.
- Travelport: Stellen Sie zunächst das Flugticket aus und senden Sie anschließend die EMD-Anfrage mit dem Agent-Coupon an die angegebene Stelle.
Weitere Informationen unter: www.elal.com/eng/online-services/elal-protect (red)
