Shandrani Beachcomber: Re-Opening mit Adults-only-Bereich

Herzstück der News ist der neue Adults-only-Wing „Shandrani For 2“, der exklusiv 69 Zimmer für Paare und Freundesgruppen bietet. Ergänzt wird das Angebot durch renovierte Deluxe- und Superior-Zimmer sowie das neugestaltete Hauptrestaurant Le Grand Port. Ziel der Modernisierung ist es, Gästen mehr Komfort, exklusive Rückzugsbereiche und ein zeitgemäßes tropisches Design zu bieten, während die authentische mauritische Gastfreundschaft weiterhin im Mittelpunkt steht.

Adults-only-Wing „Shandrani For 2“

Der neue Adults-only-Bereich umfasst 27 Beach Rooms und 42 Bay View Rooms an einem eigenen Strandabschnitt. Ein separates Restaurant und eine eigene Strandbar runden das Angebot ab. Die neu gestalteten Zimmer spiegeln die Natur und Farben der Umgebung wider: Deluxe-Zimmer zeigen sich im maritimen Coral-Stil, während die neuen Tropical-Zimmer (zuvor Superior) mit floralen Designelementen der Gartenanlage arbeiten. Ergänzend wurde eine Rooftop-Kategorie mit privater Terrasse und Jacuzzi eingeführt.

Kulinarik und Technik auf neuem Niveau

Neben den Zimmern wurde auch die Gastronomie modernisiert: Das Hauptrestaurant Le Grand Port wurde neu strukturiert, seine Kapazität erhöht und flexibel gestaltet – mit bequemen Sitzgruppen, intimen Bereichen und einer Terrasse für bis zu 76 Gäste. Das Restaurant Teak Elephant, das nun wieder am ursprünglichen Standort an der Spitze der Halbinsel liegt, serviert thailändische Küche für Gäste aller Altersgruppen. Auch das benachbarte Sirius Restaurant wurde modernisiert – samt neuer Küchentechnik.

Ergänzend wurden Konferenzräume umfassend renoviert, audiovisuelle Systeme aktualisiert und technische sowie infrastrukturelle Verbesserungen im gesamten Resort umgesetzt.

Freizeitangebote für aktive Erholung

Mit der Neuausrichtung verfolgt die Beachcomber-Gruppe eine zukunftsorientierte Strategie. Zu den Neuerungen zählen ein Padelplatz und die Möglichkeit, Pickleball zu spielen – beides Sportarten, die EinsteigerInnen wie Fortgeschrittene ansprechen. Zusätzlich bleibt das bestehende Freizeitangebot bestehen: Glasbodenbootfahrten, Schnorcheln, Wassersport, Golf, Radtouren sowie Ausflüge in die Natur ermöglichen vielfältige Erlebnisse. Für Familien steht ein Kids Club für Kinder zwischen drei und elf Jahren zur Verfügung.

Zwei All-inclusive-Pakete mit Zugang zu den sechs Hotelrestaurants sorgen für maximale Flexibilität und Komfort. (red)