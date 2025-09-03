TUI: Starke Nachfrage nach Fern- und Skiurlaub im Winter 2025/26

Die Buchungen für den Winter 2025/26 starten bei TUI trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten vielversprechend. „Es ist schön zu sehen, dass Urlaub und Reisen für die Menschen wichtig bleibt – als Ausgleich, zur Erholung und als Erlebnis“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführung TUI Österreich, bei der Vorstellung des Winterprogramms in Wien. „Wir sind gut in den Winter gestartet und der Trend geht wieder in Richtung Urlaub mit Sonne, Strand und Meer.“

Fernreisen auf Wachstumskurs

Neben einer konstant starken Nachfrage nach klassischen Zielen wie den Kanaren und Ägypten steigt das Interesse an Fernreisen weiter an. Die Preise bleiben stabil, der Trend geht zu höherwertigen Hotels. Besonders beliebt sind Spanien, Ägypten, Thailand, die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Dominikanische Republik, die mit neuen Umsteigeverbindungen über Frankfurt sowie Direktflügen ab München Gästezuwächse von 50% verzeichnet.

Asien entwickelt sich dabei gesamthaft zum Favoriten der Wintersaison – allen voran Thailand: Tägliche Direktflüge ab Wien, neue Rundreisen und ein wachsendes Hotelangebot – darunter das TUI Blue Maduzi in Bangkok und das Riu Palace Phuket (Eröffnung April 2026) – machen das Land zum gefragtesten Fernreiseziel.

Auch weitere Destinationen im Indischen Ozean verzeichnen Zuwächse: Die Malediven und Mauritius bleiben mit exklusiven Resorts, traumhaften Stränden und direkter Erreichbarkeit ab Wien besonders gefragt. Dubai überzeugt ebenfalls mit einem breiten Flugangebot ab Wien, Salzburg und München sowie rund 400 buchbaren Erlebnissen vor Ort – darunter auch National Geographic Day Tours.

Neuer Club & individuelle Angebot

Österreich bleibt ein beliebtes Ziel für alle, die den Winter aktiv in den Bergen verbringen möchten. Mit dem neu eröffneten Robinso Fieberbrunn, direkt an der Piste in den Kitzbüheler Alpen, erweitert TUI sein Premium-Clubangebot und richtet sich gezielt an sportlich-aktive Gäste mit hohen Ansprüchen an Komfort und Qualität.

Auch im Bereich Produktlinien setzt TUI verstärkt auf Individualität: Die Budgetlinie X-TUI spricht preisbewusste Reisende an, die flexibel und unkompliziert buchen möchten. Für KundInnen, die Wert auf Komfort und exklusive Extras legen, wurde TUI Select als Premium-Angebot mit Leistungen wie Privattransfers und Sitzplatzreservierungen eingeführt. Zudem wächst die Nachfrage nach außergewöhnlichen Unterkünften – von Baumhaus-Suiten über Designhotels bis hin zu Chalets mit lokalem Flair – die das Reiseerlebnis besonders machen.

Auch bei Rundreisen setzt TUI auf mehr Individualisierung: Mit der neuen Plattform TUI Tours, die bald auch in Österreich verfügbar sein wird, können Reisende ihre Touren in Echtzeit selbst zusammenstellen – inklusive Hotels, Transfers und Ausflügen. Ergänzend startet TUI im November erstmals die Solo-Wochen in der Türkei und auf Kreta, ein speziell für Alleinreisende konzipiertes Angebot, das Gemeinschaftserlebnisse in den Fokus stellt.

Top 5 Länder im Winter 2025/2026

Spanien Ägypten Kapverden Österreich Türkei

Top 10 Destinationen Mittelstrecke / Top 10 Destinationen Fernstrecke:

Hurghada | 1. Thailand Teneriffa | 2. Malediven Gran Canaria | 3. Mauritius Marsa Alam | 4. Dubai Fuerteventura | 5. Dominikanische Republik Sal | 6. USA Antalya | 7. Mexiko Lanzarote | 8. Seychellen Mallorca | 9. Sansibar Larnaca | 10. Kenia

(red)