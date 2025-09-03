| news | veranstalter» destination
Prima Reisen: Norwegen-Winterreisen jetzt buchbar
Mit dem Schulbeginn fällt bei Prima Reisen auch der Startschuss für den Winterbuchungszeitraum – und damit für außergewöhnliche Norwegen-Erlebnisse.
Der Buchungszeitraum für Reisen zwischen Jänner und Mitte März hat offiziell begonnen. Zum Saisonstart bietet der österreichische Reiseveranstalter Prima Reisen ein breit gefächertes Programm an Winterreisen nach Nordnorwegen – von klassischen Rundreisen bis zu thematischen Kurztrips. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Naturerlebnisse, Nordlichter, Fjorde, Huskytouren und kulturelle Einblicke in die arktische Lebensweise. Alle Reisen werden mit exklusiven Austrian Airlines Direktflügen nach Tromsø kombiniert.
Fjord, Nordlicht & Natur pur
Sechs Erlebnisreisen entführen in die winterliche Fjordwelt Norwegens – mit Programmen rund um Nordlichter, Huskyabenteuer, Motorschlittensafaris und nachhaltige Begegnungen mit Kultur und Tierwelt. Die Rundreise „Wintermärchen Nordnorwegen“ führt über den Polar Park, die Lofoten und Vesterålen bis nach Tromsø, mit Besuchen im Wikingermuseum und auf einer Rentierfarm. Weitere Reisen konzentrieren sich auf Nordlichtbeobachtungen rund um Tromsø, kombiniert mit Huskytouren, Walbeobachtungen und Königskrabben-Safaris.
Ein besonderes Highlight ist die „Wintererlebnisse in Norwegen“-Tour mit einer 5-tägigen Seereise an Bord der MS Havila von Kirkenes nach Bergen. Diese kombiniert arktische Outdoor-Aktivitäten mit Stationen wie Hammerfest, den Lofoten, Trondheim und einer Bahnfahrt von Bergen nach Oslo. Auch Reisen nach Alta oder entlang der „Arctic Route“ von Finnisch-Lappland nach Tromsø sind buchbar.
Nachhaltiger Fokus & persönliche Betreuung
Prima Reisen setzt bei seinen Norwegenreisen auf kleine Gruppen, naturnahe Erlebnisse und nachhaltige Aktivitäten. Direktflüge mit Austrian Airlines sowie durchdachte Reisekombinationen sorgen für reibungslose Abläufe. Als familiengeführter Veranstalter mit Schwerpunkt auf Gruppen- und Individualreisen bietet Prima Reisen persönliche Betreuung und individuelle Beratung – sowohl für Reisebüros als auch für EndkundInnen.
Weitere Informationen unter: www.primareisen.com (red)
